Kun Britta kan klandres for millionsvindel

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) må efter advokatundersøgelse erkende, at der gennem årtier har været så meget rod i Socialstyrelsens procedurer i forbindelse med udbetaling af tilskudsmidler, at det ikke giver mening at forsøge at drage nogen andre end Britta Nielsen til ansvar for, at den tidligere afdelingschef lykkedes med sin millionsvindel.