Kronprinsesse Mary var i Kenya for at styrke kvinders rettigheder

Kronprinsesse Mary og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) var tirsdag og onsdag i Kenya for at tale kvinders sag.

De to har på turen været forbi Nairobis slumkvarterer og Kenyas vildtreservater, hvor de blandt andet har besøgt to projekter, der er lanceret af gruppen Women Deliver, der står bag projekter for kvinders rettigheder.

Og netop styrkelse af kvinders rettigheder har høj prioritet for det danske udviklingssamarbejde, oplyser Ulla Tørnæs.

- Hovedfokus på rejsen var at besøge nogle af de piger og kvinder, som vi arbejder med gennem vores udviklingssamarbejde i Kenya.

- Det giver rigtig god mening at sikre, at piger og kvinder får mulighed for at bruge deres fulde potentiale, så de kan være med til at styrke deres lokalsamfund, siger ministeren.

Torsdag er udviklingsministeren og kronprinsessen atter vendt tilbage til det kolde nord. Men med hjem har Ulla Tørnæs en kuffert fuld af oplevelser.

Blandt andet fik ministeren og kronprinsessen lov til at iføre sig de lokale klæder fyldt med perler.

Men turen bød dog også på historier om, hvad det danske udviklingssamarbejde kan gøre for kvinderne i Kenya - et spørgsmål, som ministeren tit bliver stillet.

Ifølge Ulla Tørnæs bliver hun ofte spurgt, om dansk udviklingsbistand overhovedet nytter noget. Men besøget har vist hende, at den giver rigtig god mening.

Særligt mødet med og livshistorien fra en ung kvinde, der var blot ni år, da hun blev tvunget ind i et ægteskab med en ældre mand, har sat sit præg på udviklingsministeren.

- Det er takket være det danske projekt, lykkedes hende at komme fri af det uønskede ægteskab og få mulighed for at færdiggøre sin uddannelse.

- Den samme pige har nu en drøm om at blive hjernekirurg, fortæller Ulla Tørnæs.