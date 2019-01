Kroater kræves idømt maksimumsstraf for hjemmerøverier

Retten i Nykøbing Falster har kendt to brødre og deres forældre skyldige i 24 hjemmerøverier.

To kroatiske brødre bør idømmes 18 års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt for en stribe hjemmerøverier.

Det mener specialanklager Susanne Bluhm onsdag ved Retten i Nykøbing Falster.

Retten har tidligere på dagen kendt brødrene på 23 og 20 år skyldige i 24 hjemmerøverier, 13 indbrud og flere frihedsberøvelser.

- Jeg mener ikke, at den her sag kan afgøres med mindre end maksimumsstraf, siger hun under sin procedure.

Foruden de to brødre er deres forældre også kendt skyldige i sagen.

Anklageren kræver, at forældrene idømmes fængsel i 15 år og ligeledes udvises.

Strafferammen for hjemmerøveri er ti års fængsel. Frihedsberøvelse kan koste op til 12 års fængsel.

Men den kroatiske families forbrydelser er så voldsomme, at Susanne Bluhm beder retten om at tage en særlig bestemmelse i straffeloven i brug.

Den gør det muligt, at straffen i ekstraordinært grove sager kan vokse med 50 procent. Da der tages udgangspunkt i den potentielt højeste straf, vil anklageren have lagt seks års fængsel til straffen.

- Jeg mener ikke, at der er nogen formildende omstændigheder. Der er tale om grove og mange hjemmerøverier, siger Susanne Bluhm.

- Det eneste gode ved den her sag er, at der ikke er nogen, der er døde. Det er ikke en drabssag. Men som jeg ser det, beror det mest på held, siger hun.

Røverierne har været rettet mod ældre eller syge mennesker, som boede alene.

De ældre mennesker blev typisk bagbundet med gaffatape, tæsket og truet på livet, inden to gerningsmænd løb fra stedet med kostbare effekter.

Forsvareren for den ældste bror, advokat Martin Andersen, mener ikke, at den særlige bestemmelse, som anklageren henviser til, skal anvendes.

Han lægger blandt andet vægt på, at hans klient har været narkotikamisbruger i en længere periode.

- Det er ikke topprofessionelle aktører fra Balkan. De er amatører, siger han.

Han mener ligesom sin kollega Rune Wiborg, der er forsvarer for den anden bror, at straffen maksimalt skal ende på 12 år.

Yderligere er en bekendt af familien kendt skyldig i tre af hjemmerøverierne. Anklageren kræver ham idømt fængsel i 9-10 år.

En yngre bror fra familien var også tiltalt i sagen, men tidligere på dagen blev han frifundet.

I forbindelse med retssager har tiltalte mulighed for at sige det sidste ord, inden en dom falder. Det har den ældste bror valgt at benytte sig af.

- Det, der er sket med min familie, er der ikke et eneste bevis på. Det er ren diskrimination, siger han fra stolen i midten af retslokalet.

Dommen falder senere onsdag.