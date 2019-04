Finansministeren udtrykker optimisme i forhold til, at FN's verdensmål kan blive opfyldt inden 2030.

Det er muligt, at verden kan opfylde FN's 17 verdensmål inden 2030.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) på et pressemøde ved en FN-konference i København.

Her mødes repræsentanter fra verdens lande for blandt andet at diskutere, hvordan klimaforandringerne skal håndteres.

Det sker med udgangspunkt i, hvordan verdensmålene kan spille sammen med Parisaftalen fra 2015. Her forpligtede 196 lande sig til at stræbe efter at holde den globale opvarmning nede på to grader og helst 1,5 grader.

Spørgsmål: Hvordan vurderer du muligheden for, at FN's verdensmål bliver opfyldt inden 2030?

- Jeg vurderer faktisk, at der er stadig større muligheder for, at vi kan nå det, siger Kristian Jensen.

- Det er desværre ikke, fordi flere lande og politikere forpligter sig til det. Det er fordi, at flere virksomheder og organisationer forpligter sig til verdensmålene.

- Vi har selv set det herhjemme med Danish Crown og Arla, der for nylig har sagt, at de vil være CO2-neutrale inden for kort tid (inden 2050, red.).

- Når vi får presset fra virksomhederne med, er vi bedre i stand til at kunne nå de verdensmål, der er afgørende i 2030, siger han.

FN vedtog i 2015 17 nye udviklingsmål og 169 delmål frem mod 2030.

Verdensmålene skal kort fortalt gøre verden til et bedre sted at være inden for områder som fattigdom, klima, lighed mellem kønnene og bæredygtighed.

Kristian Jensen mener, at nogle andre lande bør gøre mere inden for klima og bæredygtighed.

- Jeg savner, at de engagerer sig. Bæredygtighed og klimapolitik må ikke bare være et "add-on". Det skal implementeres ind i hjertet af de måder, vi arbejder på.

- Det er ikke bare, hvordan vi producerer vores energi, det er også, hvor meget vi bruger af energien, og hvordan vi bruger den, der er afgørende for, at vi når klimamålet, siger finansministeren.

Et flertal i Folketinget har sat 130 millioner kroner af til projekter om energilagring, så der kan blive forsket i, hvordan man bedst udnytter energikilderne fremadrettet.

- Vi har den udfordring, at nogle gange, når vinden blæser, og solen skinner, så producerer vi meget mere strøm, end vi kan bruge selv.

- Det skal gemmes, og de, der knækker koden til en rentabel og effektiv energilagring, vil få et kæmpe marked foran sig. Plus at vi vil være med til at løse de klimaproblemer, vi ser, siger Kristian Jensen.

I september afholder FN klimatopmøde i New York. Danmark skal lede energisporet i verdensmålene frem mod topmødet.

Det giver nogle muligheder for Danmark, påpeger Kristian Jensen.

- Selv om vi godt kan tillade os at være stolte af, hvad Danmark har gjort på energiområdet, skal vi hele tiden stræbe efter at blive bedre.

- Vi skal stræbe efter at lære af andre lande, som på hvert deres nicheområde er kommet længere end Danmark.

- Ved at sidde i den rolle, hvor vi skal koordinere og samle op, får Danmark alle muligheder for både at levere danske løsninger og samle nye løsninger til danske virksomheder, siger Kristian Jensen.