Kristian Jensen: Der er ingen ændring i V-formandskabet

Der er slet ingen ændring sket i formandskabet i Venstre, uanset hvad partinestor Claus Hjort Frederiksen mener.

Det siger V-næstformand Kristian Jensen, efter at Claus Hjort Frederiksen søndag på Facebook skrev, at "det delte formandskabs tid er forbi".

- Der er ingen ændring i formandskabet i Venstre, siger Kristian Jensen til TV2 News.

Han indgik i 2014 aftalen om det delte formandskab med Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen.

Med det delte formandskab undlod Kristian Jensen ved den lejlighed at udfordre Lars Løkke Rasmussen som Venstres formand.

Kristian Jensen og Venstre var meget i vælten i sidste uge.

Claus Hjort Frederiksen beskyldte fredag på partiets sommergruppemøde Kristian Jensen for at være illoyal over for Lars Løkke Rasmussen.

Hjort mente, at Kristian Jensen derfor måtte gå af som næstformand.

Baggrunden for Hjorts udfald var, at Kristian Jensen torsdag havde givet et interview til Berlingske. Her slog næstformanden fast, at Venstre efter næste valg skal gå efter et rent borgerligt regeringssamarbejde.

Det var stik imod det, som Lars Løkke Rasmussen lagde frem i valgkampen. Dagen før folketingsvalget 5. juni gjorde den daværende statsminister en SV-regering til sin førsteprioritet.

Selv om Kristian Jensen fredag måtte beklage sine udtalelser, blev det samtidig slået fast, at aftalen om det delte formandskab stadig var gældende.

Kristian Jensen erkender, at de seneste dage har været udfordrende.

- Det er klart, at der er tider i politik, der er sjovere. Det sjoveste i politik er at tale om politik, ikke om politikere.

- Jeg er gået ind i politik, fordi jeg vil være med til at forandre samfundet. Jeg vil gerne være med til at skabe den forandring i en liberal retning, som jeg synes, at Danmark skal have, siger Kristian Jensen til TV2 News.

Næstformanden havde ifølge tv-stationen betinget sig, at han kun skulle svare på spørgsmål om formandskabet i interviewet.