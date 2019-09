Kristian Jensen: Debatten med Løkke er et lukket kapitel

Søndag aften udtalte forhenværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen (V) sig for første gang, efter at han trak sig fra formandsposten.

I interviewene med både DR og TV2 sagde han blandt andet, at han i længere tid havde tænkt, at Jakob Ellemann-Jensen (V) skulle overtage formandsposten.

Dermed gjorde Løkke det også klart, at han ikke har forsøgt at køre tidligere næstformand Kristian Jensen i stilling til formandsposten.

Kristian Jensen havde ellers ikke lagt skjul på, at han gerne ville være Venstres næste formand.

Kristian Jensen vil ikke udtale sig om Lars Løkkes udtalelser og siger til den lokale tv-station TV Midtvest, at debatten om Løkke er et lukket kapitel:

- Debatten om og med Lars Løkke Rasmussen er for mig et lukket kapitel. For mig og Venstre handler det nu om at kigge fremad, siger Kristian Jensen til TV Midtvest.

Både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig fra deres poster på møde i Venstres hovedbestyrelse i slutningen af august.

Det var efter en turbulent måned, som startede, da Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Løkkes tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Lars Løkke Rasmussen fortalte søndag aften, at han tog beslutningen om at trække sig aftenen inden hovedbestyrelsesmødet, hvor der var møde i Venstres forretningsudvalg.

Her stod det klart for Løkke, at han ikke ville få mulighed for at fremlægge sit politiske projekt inden et ekstraordinært landsmøde, hvor formandsposten skulle til afstemning, hvilket "tippede" det for ham.

Ifølge Kristian Jensen havde han op til mødet i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen foreslået Løkke, at de begge to trak sig.

Hvis Løkke ikke var med på det, ville han stille op imod ham ved det ekstraordinære landsmøde.