Kristendemokraterne står til kredsmandat i Vestjylland

Prognose viser, at Kristendemokraterne kan komme i Folketinget selv uden at kravle over spærregrænsen.

Selv om Kristendemokraternes vælgeropbakning tilsyneladende er gået frem i meningsmålingerne i valgkampen, ligger partiet i de fleste målinger under spærregrænsen på to procent.

Men derfor kan partiet sagtens komme i Folketinget alligevel, viser en prognose, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet.

Altinget fortæller, at partiet ifølge prognosen står til at få et kredsmandat i Vestjylland, hvor den tidligere Venstre-politiker Kristian Andersen er spidskandidat.

Og hvis det lykkes at komme i Folketinget ad den vej, vil partiet samtidig få tildelt to tillægsmandater.

De går ifølge prognosen til Østjyllands Storkreds, hvor den vikarierende formand, Isabelle Arendt, er opstillet, og til Sydjyllands Storkreds, hvor tidligere formand Marianne Karlsmose er spidskandidat.

Prognosen viser dog, at det kan blive meget tæt på valgdagen, og at intet er afgjort endnu.

- De skal ikke sige, at den er hjemme. De er trådt lidt i baggrunden i løbet af weekenden med europaparlamentsvalget, og de har brug for at sætte Isabella Arendt i front i medierne igen for at få den i hus, siger Kasper Møller Hansen til Altinget.

Når der er så stor spænding og usikkerhed om valgresultatet i Vestjylland, skyldes det den tidligere Venstre-minister Esben Lunde Larsen.

Han genopstiller ikke, og derfor slås partierne om at kapre de 1834 personlige stemmer, som han fik ved valget i 2015.

Da valget blev udskrevet 7. maj, lå Kristendemokraterne ifølge Voxmeter til at få 1,0 procent af stemmerne.

Tirsdag viste Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af fem forskellige analysevirksomheders politiske meningsmålinger, at partiet står til at få 1,7 procent.

Kristendemokraterne fik i 1975 over fem procent af stemmerne, men siden 2005 er det ikke lykkedes at blive valgt ind i Folketinget.

Partiet var dog repræsenteret på Christiansborg fra juni 2010 til september 2011 ved Per Ørum Jørgensen, der skiftede fra Konservative.