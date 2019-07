Kravet til at bestå matematik på gymnasiet er faldet

Efter gymnasiereformen er der sket et større fald i kravet til at bestå matematik i gymnasiet.

Med gymnasiereformen fra 2017 var det meningen, at matematikken skulle styrkes i gymnasiet. Derfor blev matematik på B-niveau blandt andet obligatorisk for alle med undtagelse af enkelte super-sproglige studieretninger.

Men årets skriftlige eksamen tyder på det stik modsatte. Det skriver Kristeligt Dagblad torsdag.

Resultatet viser, at der er sket en dramatisk ændring i kravet til at bestå. I år kunne en elev bestå den skriftlige matematikeksamen på B-niveau, hvis den studerende fik mindst 20,5 procent af de mulige point.

De seneste år har grænsen for bestået/ikke bestået været ved 33 procent. Mens den - til sammenligning - for 15 år siden lå på 40 procent.

Undervisningsministeriet valgte i år at skrue ned for skalaen, så kun 25 procent af eleverne dumpede. Dumpeprocenten holder dermed niveauet fra de seneste år.

Ifølge Carl Winsløw, der er professor i matematikkens didaktik på Københavns Universitet, er resultaterne et symptom på, at der er problemer med udbyttet af matematikundervisningen.

- En hel del af dem, der har bestået, har kunnet for lidt, siger han til Kristeligt Dagblad.

Matematiklærerforeningens formand, Jeanette Axelsen, mener heller ikke, at resultaterne er opløftende.

- Vi skal være bekymrede, når skalaen ændrer sig, og her er tale om et kæmpe skred.

- Spørgsmålet er, om det er en ny tilstand eller en overgangsfase, da vi er ved at implementere en ny reform.

Umiddelbart er resultatet blot et symptom, for det kunne være, at årets eksamenssæt var meget sværere end normalt. Men problemet er reelt.

Carl Winsløw har sammen med kolleger kigget nærmere på en konkret opgave, som kan løses med et par enkle regneregler fra disciplinen algebra.

Eksemplet stammer fra en censor, der har rettet besvarelserne fra 125 elever, der er fordelt over hele landet. Heraf kunne kun 25 procent svarer rigtigt.

Med Winsløws ord kan man antage, at stikprøven er repræsentativ for årgangen.

- Når jeg kigger på den opgave, træder ganske alvorlige problemer frem. Der er tale om en opgave, som eleverne allerede skulle kunne løse efter folkeskolen.

- Hvis du ikke kan løse den slags opgaver, så er der ikke meget af den gymnasiale matematik, du har adgang til.

Først til efteråret er den samlede analyse af årets skriftlige eksamen klar, så man kan se, hvilke opgaver der voldte eleverne problemer.