Krav om livstid til ung LTF'er for drabsforsøg på betjente

I Københavns Byret kræves et ungt bandemedlem torsdag idømt landets strengeste straf, fængsel på livstid.

Den 20-årige mand, der ligeledes kræves udvist til hjemlandet Pakistan, blev onsdag kendt skyldig i drabsforsøg og våbenbesiddelse.

Laura Birch, der er senioranklager, måtte onsdag se tre andre blive frikendt for anklagen om, at de ville dræbe to personer i Mjølnerparken i København.

Kun den 20-årige blev kendt skyldig i den del af sagen.

I sin procedure torsdag anerkender anklageren, at det kan virke voldsomt at idømme livstid for våbenbesiddelse og drabsforsøg.

Men samtidig peger hun på, at den dømte på gerningstidspunktet var medlem af banden Loyal to Familia, at han med tre forskellige våben på tre forskellige dage har truet flere personer, samt at han tidligere er straffet.

- Det udfordrer det danske samfunds normale værdier, siger Laura Birch.

Det var i september sidste år, at der blev affyret en serie skud fra en motorcykel mod to mænd i en gård i Mjølnerparken på Nørrebro.

De to var betjente i civil.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der var tale om en forveksling. Angriberne troede angiveligt, at mændene tilhørte grupperingen Brothas.

Forsvareren for den 20-årige, der er kendt skyldig i drabsforsøg, forstår ikke anklagerens krav om livstid.

- Det er alvorlige sager, men der er ikke nogen, der er døde, siger advokat David Neutzsky-Wulff.

Ifølge ham bør straffen ikke overstige 14 års fængsel. En eventuel udvisningsdom bør desuden gøres betinget.

- Hvad skal vi gøre med det bandemedlem, der skyder og dræber en anden, når man bringer livstid i spil til min klient. I et retssamfund må der være en forskel, det skal der være, siger forsvareren.

En af mændene, der onsdag blev frifundet for drabsforsøg, blev kendt skyldig i våbenbesiddelse. Anklageren kræver, at han idømmes fem års ubetinget fængsel.

De usædvanligt strenge strafkrav skyldes, kriminaliteten ifølge anklageren er begået i forbindelse med en bandekonflikt.