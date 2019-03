Krav om fængsel til Rasmus Paludan for ytring om sorte

Stifteren af partiet Stram Kurs nægter sig skyldig. Han mener at have udtalt sig nøgternt som led i analyse.

Advokat Rasmus Paludan bør idømmes en fængselsstraf for ytringer delt på YouTube. Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod Paludan.

Paludan - stifter af partiet Stram Kurs - er anklaget for i en video på sit partis youtubekanal at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika.

Blandt andet har Paludan i videoen sagt:

- Når man som Bwalya Sørensen og som de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid, og som sagt give skylden til de hvide, står der i sagens anklageskrift.

Den omtalte kvinde, Bwalya Sørensen, er del af gruppen Black Lives Matter Denmark.

Ud over den nævnte passage taler Paludan i videoen også om IQ70-personer - altså personer med en lav intelligenskvotient i grænseområdet til mental retardering.

Rasmus Paludan nægter sig skyldig i anklagen mod ham.

- Det er del af en analyse af de politiske forhold i Sydafrika. Så har jeg udtalt, at IQ70-befolkningsgrupper ikke kan styre deres egne lande, siger Rasmus Paludan

- I et hvert land - også i Danmark - gælder det, at IQ70-befolkningsgruppen ikke kan styre landet. Og da jeg bare har udtalt, at en IQ70-befolkningsgruppe ikke kan styre et land, så har jeg hverken forhånet eller fornedret nogen som helst, siger han.

Det er anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi, der har rejst tiltale i sagen. Det er sket, efter at den har været forelagt både statsadvokaten i København og Rigsadvokaten.

Tiltalen er rejst efter straffelovens paragraf 266 b. Den omtales indimellem som racismeparagraffen.

Anklagemyndigheden har imidlertid også rejst tiltale efter en del af paragraffen, som siger, at straffen skal skærpes, når der er tale om propaganda. Og det er der efter anklagemyndighedens opfattelse.

Rasmus Paludan fortæller til Ritzau, at han principielt er modstander af paragraf 266 b. Men han anerkender, at den er gældende, og efterstræber at overholde den. Om anklagen for propaganda siger han:

- Hør nu lige her. Den video fik stort set ingen visninger. Den fik 700 visninger eller sådan noget, før jeg fjernede den, da de ringede et år senere og sagde, at det ikke var i orden, fortæller han.

Rasmus Paludans politiske ståsted er i medierne beskrevet vidt forskelligt. Betegnelser som "ekstremist", "ultrahøjrenationalist", "højreradikal" og "stærkt islamkritisk" er blot et udvalg.

Selv har Paludan svært ved at beskrive sig med en enkel betegnelse.

- Jeg er i hvert fald ikke højreradikal. For en højreradikal er jo en person, som efter min opfattelse bevæger sig uden for det demokratiske, lyder det fra Rasmus Paludan.

Et af de ord, som han vil hæfte på sig selv er "national-libertariansk".

Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagen mod Paludan skal behandles ved retten.