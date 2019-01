Drabsdømte Peter Madsen er blandt grundene til, at Dansk Folkeparti ønsker, at der kommer et forbud mod, at livstidsfanger kan skabe nye relationer, mens de sidder fængslet. Indtil han i juni 2018 blev overflyttet fra Storstrøm Fængsel til Herstedvester Fængsel, fik han besøg af fire kvinder.