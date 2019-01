Man bør nok finde paraplyen frem og sove med lange underbukser i den weekend, der står for døren.

Sådan kan man tolke DMI's prognose for weekendvejret.

- Det er en blandet affære, og de luftmasser, der rammer landet ud på de sene tider, er fyldt med kulde, siger vagthavende meteorolog Martin Lindberg.

Fredag starter ellers med relativt solrigt vejr, men også her kan en kraftig blæst komme til at præge vejret over det meste af landet.

Natten til lørdag fortsætter kulden, og særligt i Vestjylland, dele af Sjælland og på Bornholm vil der være nattefrost. Nattemperaturerne kan i hele landet svinge mellem minus to og tre plusgrader.

Dagtemperaturerne ligger alle dage på mellem tre og otte plusgrader.

- Vejret kan godt gå hen og blive uforudsigeligt. Den markante blæst kommer fra vest og nordvest, og det kan give forskellige vejrmønstre. Men det kommer til at blæse, siger Martin Lindberg.

Lørdag bliver i tillæg også regnfuld. Det fortsætter ind i søndagen, der dog byder på opklaring i vejret opad dagen.

Slutningen af weekenden er præget af, at et lavtryk nordøst for Færøerne ventes at trække ned over det sydlige Norge og ind over det nordlige Danmark i løbet af søndag eftermiddag.

- Det kan ende med at give ret kraftige vindstød og helt op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke ved Vestkysten, siger Martin Lindberg.

Han understreger dog, at lavtrykket endnu ikke har lagt sig fast på en bane, så det er noget usikkert, hvordan vinden vil arte sig.