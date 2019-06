Kræfttjek flyttes til universitetshospital efter flere fejl

De nationale retningslinjer foreskrev frem til april i år, at kræftopererede kvinder under 50 år, og kvinder der er arveligt disponeret for brystkræft, jævnligt skal undersøges med både røntgen og ultralyd samt af en læge. I 2016 og 2017 ? og måske endda siden 2011 ? har dette ikke været tilfældet på universitetshospitalerne i Odense og Aarhus. Siden april har retningslinjerne blot foreskrevet, at kvinderne jævnligt skal have foretaget en mammografi, altså en røntgenundersøgelse af brystet. (Arkivfoto).