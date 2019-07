Korthuset er faldet for Kevin Spacey

Kevins Spaceys karriere har på rekordtid forvandlet sig til en historie om storhed og fald. Om at opnå superstjernestatus i Hollywood til at være persona non grata.

Den amerikanske skuespiller har 60-års fødselsdag fredag den 26. juli, og han gennemgår i øjeblikket sit livs krise.

Siden skuespilleren Anthony Rapp forrige år anklagede Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser til ham i 1986, da Rapp var 14, og Spacey var 26, er karrieren kuldsejlet.

Han blev skrevet ud som hovedrolleindehaver af den populære Netflix-serie "House of Cards".

Og instruktøren af "All the money in the world" besluttede at droppe alle scener med Spacey og indspille dem på ny med Christopher Plummer i rollen i stedet.

Rapps påstand blev fulgt op af beskyldninger fra en række mænd.

Spacey afviser. Han er ikke blevet dømt i nogen af sagerne, men har fortalt, at han er til mænd.

Beskyldningerne kaster en lang og mørk skygge ind over Spaceys ellers imponerende cv.

Hans karriere begyndte i teatret, inden han for alvor slog igennem på film.

Gennembruddet kom i 1995 i filmen "Seven", hvor han spillede seriemorderen John Doe ved siden af store navne som Brad Pitt og Morgan Freeman.

De næste år skulle blive et sandt triumftog for Spacey.

"The Usual Suspects" indbragte Kevin Spacey en Oscar for bedste birolle, og i 1999 tog han yderligere et skridt op ad stigen i "American Beauty", én af periodens største amerikanske film. Akademiet i Hollywood hædrede ham med statuetten for bedste hovedrolle.

I 2003 søgte han igen mod teatret og blev udnævnt til kunstnerisk leder af Old Vic i London.

Spacey underskrev en kontrakt for ti år, som også pålagde ham, at han selv skulle på scenen i ny og næ. Britisk politi undersøger i øjeblikket en række beskyldninger om seksuelle overgreb begået af Spacey i perioden.

Det var efter tiden ved Old Vic, at Spacey fik rollen som den nådesløse toppolitiker Frank Underwood i "House of Cards", som var en af de første streamingserier, der opnåede verdensomspændende succes.

Fem sæsoner og en Golden Globe blev det til, før korthuset væltede for Kevin Spacey.