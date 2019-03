Kort før milliardsvindel: Revision forbigik manglende kontrol

Intern Revision mener ikke, at det var deres opgave at tjekke om refusioner af udbytteskat var lovlige.

En revision fra 2013 af den del af Skat, der endte med udbetale over 12 milliarder kroner uberettiget, undersøgte aldrig om Skats kontrol var god nok til at forhindre milliardtabet.

Det var ifølge de to forfattere af rapporten slet ikke deres opgave.

Det forklarede de tirsdag for den kommission, der er sat til at undersøge den nu nedlagte styrelse Skats problemer.

I revisionen blev det undersøgt om Skat sikrede, at kravene til ansøgninger om refusion var opfyldt. Men den tjekkede aldrig, om de krav sikrede Skat mod at udbetale milliarder til de forkerte personer.

- Det er ikke en revisoropgave, hvordan en selvangivelse eller en momsangivelse skal udformes. Skat har bestemt, at formkravene er sådan, og det er det, vi skal prøve at se som revisor, sagde en af rapportens forfatter Søren Kristensen.

Kravene forhindrede ikke, at svindlere frem til 2014 kunne få udbetalt refusion for udbytteskat, de aldrig havde betalt. Den viden var ikke helt fremmed for Skat i 2013.

Hullet i statskassen bestod i, at aktionærer, som betaler skat af deres udbytte på aktier, kunne ansøge om refusion.

En rapport fra 2010 havde påpeget, at der ikke blev ført kontrol med, om de aktionærer, der søgte om refusion, rent faktisk ejede de aktier, de påstod.

Svindlen toppede i 2014, og rapporten fra 2013 var derfor en mulig sidste chance for at inddæmme misbruget.

Rapporten i 2013 blev bestilt blandt andet med henvisning til det hul, der blev opdaget i 2010.

Derfor ville et af kommissionens medlemmer professor Søren Højgaard Mørup tirsdag vide, hvorfor rapporten fra 2013 ikke nævnte i rapporten, at Skat ikke tjekkede om det, der stod i ansøgningerne, passede.

- Det har man vedtaget (i Skat, red.), at det gjorde man ikke, svarede Lars Kørvell.

Han er den anden forfatter af rapporten fra 2013.

- Var det lovligt, spurgte Søren Højgaard Mørup.

Det spørgsmål blev aldrig besvaret, da Lars Kørvell udbad sig en kort pause, inden formanden for kommissionen, Michael Ellehauge, opgav at få et svar.