Kort eller kontant

Som udgangspunkt skal alle bemandede butikker, restauranter og lignende salgssteder acceptere kontanter i Danmark, som betalingsloven er i dag.

Siden 1. januar 2018 har det dog været lovligt at afvise kontanter i tidsrummet fra klokken 22 til klokken 06. I postnumre med særlig høj risiko for røveri kan butikker søge om at blive kontantfri allerede fra klokken 20.

Dankort er det hyppigste alternativ; det bruges mere end en milliard gange om året.