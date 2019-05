Kontroversiel musiker skaber stadig røre

Steven Patrick Morrissey fra The Smiths har ry for kontroversielle sange og udtalelser. Onsdag den 22. maj fylder han 60 år.

Han er for sin musik elsket af mange, mens han for sine kontroversielle udtalelser er hadet af lige så mange.

Steven Patrick Morrissey startede som frontfigur og sangskriver i 80'er-bandet The Smiths.

Bandet havde en levetid på under ti år, men alligevel imponerede de med fire albummer på magasinet Rolling Stones liste over de 500 bedste albummer nogensinde.

Det er dog ikke kun musikken, som Morrissey, der 22. maj fylder 60 år, har ryddet forsider med.

Han er født i Manchester, og i kølvandet på bombeangrebet mod Ariana Grande-koncerten i byen i 2017 var han ikke sen med kritik af både politikere og det britiske kongehus.

I et facebookopslag anklagede han den britiske premierminister, Theresa May, for at "leve i en skudsikker boble", mens dronning Elizabeth fik kritik af musikeren for ikke at aflyse en havefest dagen efter angrebet.

Det var dog musikken, der startede det hele. Sammen med sangskriver og guitarist Johnny Marr og to andre skabte de bandet The Smiths.

Bandet gik i opløsning i 1987 efter at have udgivet seks albummer, hvoraf det ene havde titlen "The queen is dead".

I sin solokarriere fortsatte Morrissey med kontroversielle albumtitler.

Det er blandt andet blevet til "Viva Hate", "Kill Uncle" og "Beethoven Was Deaf".

Ikke desto mindre har han også haft succes med solokarrieren. Ifølge det danske musikblad Gaffa er han ad flere omgange blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige kunstnere nogensinde.

Steven Partick Morrissey har flere gange lagt vejen forbi Danmark. Blandt andet i 2006, hvor han stod på Orange Scene på Roskilde Festival. Han skulle også have spillet i DR's Koncerthus i fjor, men hele turnéen blev aflyst.