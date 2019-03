Kontroversiel Michael Jackson-film kan ses i Danmark

I filmen "Leaving Neverland" beskylder to amerikanske mænd Michael Jackson for at have udnyttet dem som børn.

Filmen "Leaving Neverland", hvor to mænd beskylder popstjernen Michael Jackson for seksuelle overgreb, kan nu ses i Danmark.

Den kontroversielle film kan streames på DR TV.

Filmen fik premiere i januar på Sundance Festivalen, og 25. januar blev den sendt på den amerikanske streamingtjeneste HBO.

I "Leaving Neverland" anklager de to amerikanske mænd Wade Robson og James Safechuck Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt på sin ranch Neverland, da de var børn.

Efter premieren har filmen været udsat for massiv kritik fra Jacksons familie og fans.

De mener, at beskyldningerne er usande, og at det blot er for at tjene penge på Jacksons navn.

Samtidig har boet efter Michael Jackson sagsøgt HBO for at vise dokumentaren.

Familien henviser til en gammel kontrakt, hvor der ifølge dem står, at man ikke må nedværdige Michael Jackson, hvis man bringer billeder fra en af Jacksons koncerter.

Flere radiostationer har valgt at bandlyse al musik fra popstjernen.

I Australien har radiostationen Sydney's Nova Entertainment gjort det, og i New Zealand har de to største radiostationer i landet besluttet helt at fjerne Jacksons musik fra deres spillelister.

I Danmark har DR indtil videre afvist at trække Jacksons musik fra radioen.

Michael Jackson blev i 2005 frifundet for alle anklager mod ham i en sag om seksuel misbrug af en 13-årig dreng.

Popstjernen døde 25. juni 2009 som 50-årig af en overdosis.

Tv-kanalen DR2 sender filmen 12. marts.