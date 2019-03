Konservative vil have samtykkebaseret voldtægtslovgivning

En ny voldtægtsbestemmelse skal være baseret på samtykke. Sådan lød udmeldingen fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, fredag til Kvinfos fejring af Kvindernes Internationale Kampdag.

Det skriver Politiken og Berlingske.

- Mit parti er klar til at indføre en ny voldtægtsbestemmelse, der bygger på samtykke, og jeg håber, at samtlige partier i Folketinget vil være med, sagde Søren Pape Poulsen ifølge Berlingske.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en rapport fra Amnesty International om voldtægtsofres retsstilling i Danmark. Rapporten opfordrer til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

I oktober nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen et ekspertpanel, som har til opgave at se nærmere på behandlingen af sager om voldtægt.

Samtidig har han løbende indhentet erfaringer fra andre landes voldtægtsbestemmelser.

Og nu er De Konservative altså klar til at indføre lov om samtykke i Danmark.

- Når unge piger beretter, at de ikke vil anbefale andre at anmelde en voldtægt, så er der et eller andet fuldstændig galt. Det kan ikke være rigtigt, at det er ofrene, der sidder tilbage og føler sig flove og skyldige.

- Ofrene må aldrig være i tvivl om, at samfundet er på deres side. Altid. Det betyder med andre ord, at der er brug for en ny lovgivning på området, sagde Søren Pape Poulsen i sin tale fredag.

Justitsministeren udmelding vækker glæde hos Amnesty International.

- Vi har i en årrække arbejdet for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Vi er meget, meget glade for, at justitsministeren og hans parti bakker op.

- Og vi håber, at Søren Pape vil have det politiske mod til at fremsætte loven, selv hvis der ikke er opbakning fra hele regeringen, siger seniorrådgiver Helle Jacobsen, der har været med til at udarbejde den nylige rapport, til Ritzau.

Hverken Politiken eller Berlingske har fået uddybende kommentarer fra Søren Pape Poulsen. Men han oplyser til Berlingske, at han står ved, at De Konservative er klar til at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.