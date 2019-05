Konservative håber at valgstedsmåling holder hjem

Konservative står ifølge de første målinger til at fastholde sit mandat i Europa-Parlamentet.

Lige omkring klokken 20 forstummede snakken ved de Konservatives valgfest på Christiansborg, og alle øjne rettede sig mod tv-skærmene, hvor de første valgstedsmålinger skulle offentliggøres.

Og selv om både TV2's og DR's målinger viste, at Konservative fastholder sit mandat, så var der ingen, der rigtigt turde juble - det var trods alt kun en prognose.

Men lettelsen var til at få øje på blandt medlemmerne i partiet, som i løbet af valgkampen har ligget og vippet mellem nul og ét mandat.

Og gruppeformand Mette Abildgaard er da også forsigtigt optimist, selv om tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

- Lige nu ser det jo ud som om, at vi får lov at beholde vores mandat i Europa-Parlamentet, og det vil være et afsindigt godt resultat.

De to målinger viser en opbakning på henholdsvis 5,6 og 5,7 procent til partiet.

Det vil i givet fald være omkring 3,5 procentpoint dårlige end sidste valg.

Men det skal ses i forhold til, at partiets tidligere formand Bendt Bendtsen ikke genopstillede denne gang.

I stedet er det Pernille Weiss, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, der er partiets ansigt og stemme udadtil.

- Man skal tænke på, at vi sidste gang stillede vi med en vicestatsminister som spidskandidat. Denne gang stiller vi med en helt ny kandidat, der hverken sidder i Folketinget eller EP modsat de andre kandidater, siger Mette Abildgaard.

Hun mener, at Konservative har haft to klare mærkesager i valgkampen, som det er lykkedes at formidle til vælgerne.

- Vi har haft en tydelig dagsorden i forhold til fortsat at have Danmark repræsenteret i EPP-gruppen, som er den største gruppe i parlamentet. Og så har vi haft fokus på den grønne dagsorden, siger hun.