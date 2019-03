Konkurs med et brag: Omstridt entreprenør går ned med milliongæld

Gældsstyrelsen har over to millioner kroner til gode i manglende momsbetaling og begærede derfor den 12. marts Årslev Entreprenørforretning konkurs. Andre kreditorer mangler 6,8 millioner kroner, selvom virksomheden kun har i drift i lidt over 15 måneder.

Det var manglende momsindbetalinger til Gældsstyrelsen for over to millioner kroner, der 12. marts førte til, at styrelsen begærede Årslev Entreprenørforretning ApS konkurs. Det viser en udskrift fra retsbogen, avisen har fået aktindsigt i. Årslev Entreprenørforretnings direktør og indehaver Pia Bolander Andersen mødte frem i retten og anerkendte kravet. Hun oplyste samtidig, at firmaet ikke kunne betale beløbet.

Kemikaliesagen i én sætning Siden starten af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for 39 ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor virksomheden Årslev Entreprenørforretning i månedsvis havde en større gruppe polske arbejdere boende.

Samlet gæld på over otte millioner Årslev Entreprenørforretning ApS skiftede kort for konkursen navn til Byggeri Øst ApS. Det ændrer dog ikke på, at der er tale om det samme firma drevet af ægteparret Pia Bolander Andersen og Ole Mørk Andersen, som avisen på det seneste har afdækket en række kritisable forhold omkring i serien "Kemi i forkerte hænder". Blandt andet er firmaet af Odense Kommune blevet politianmeldt for ulovlig indkvartering af polske arbejdere tæt op ad et lager med potentielt farlige kemikalier på Nordbirkvej i Seden. 12. marts blev Årslev Entreprenørforretning - nu under navnet Byggeri Øst - så begæret konkurs. Og det med et brag. For selvom Årslev Entreprenørforretning først blev etableret i december 2017, er den samlede bunke af ubetalte regninger nået op mod ni millioner kroner - yderligere cirka 6,8 millioner kroner ud over de godt to millioner til Gældsstyrelsen - viser retsbogen. Der var nemlig også krav for løn, der ikke var blevet udbetalt, samt gæld til en række leverandører.

Sat ud af lejemål Værdier var der til gengæld ikke mange af i selskabet, viser udskriften fra retsbogen. "Der var intet indestående af betydning på selskabet konto i Faster Andelskasse (i Skjern, red.)", fremgår det, ligesom det er noteret ned, at mange af de biler og det øvrige materiel, der befandt sig på selskabets fysiske adresse på Nordbirkvej i Seden, viste sig at være leaset eller lejet. Selskabet havde kun én fordring - altså penge til gode - på 150.000 kroner, men den var bestridt, fremgår det, og der var derudover ingen igangværende arbejder, som der sidenhen ville kunne komme indtægter fra til at betale kreditorerne med. Det fremgår også, at Årslev Entreprenørforretning tilsyneladende er fortid i bygningerne på Nordbirkvej og Vestbirkvej i Seden. Udlejeren Seden Ejendomsinvest har sat virksomheden ud af lejemålet i starten af marts på grund af manglende lejebetaling. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar til den store gæld fra ejeren og direktøren for Årslev Entreprenørforretning, Pia Bolander Andersen.