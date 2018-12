Konkurrence mellem sol og vind giver billigere grøn strøm

Danskerne får fremover mere grøn strøm for pengene.

Det konkluderer Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der mandag har offentliggjort resultatet af et såkaldt teknologineutralt udbud.

I år bliver der givet en støttesats på gennemsnitligt 2,28 øre per kilowatt-time sol- eller vindenergi mod tidligere 13 øre.

Prisen, der er knap seks gange lavere end før, glæder energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Jeg er vildt imponeret og meget, meget glad. Det er som energiminister dagens bedste nyhed. Der er simpelthen tale om en kæmpesejr for den grønne omstilling.

- Det betyder, at der skal trækkes mindre på de fælles ressourcer i statskassen, når der skal betales for den grønne omstilling, og det betyder, at det kan lade sig gøre at få endnu mere grøn omstilling til en endnu lavere pris, siger han.

Hidtil har firmaer, der leverer sol- og vindenergi, kunnet søge om statslig støtte i puljer for sig, men i år har sol og vind konkurreret i én pulje mod hinanden.

Udbydere har således skullet byde på, hvor lavt et støttebeløb de kunne nøjes med at få, når de sætter projekter i søen.

Der kom 17 bud, og i alt får tre projekter med landvindmøller og tre solprojekter del af de omkring 250 millioner støttekroner.

Foruden øget konkurrence kan man ifølge ministeren også takke teknologiudviklingen for den lave pris. Støttesatsen kan veksles til omkring 200 megawatt, hvilket svarer til elforbruget i 160.000 danske husstande.

- Det er også internationalt noget, der giver genlyd, at vi er tæt på at lave grøn omstilling tæt på markedsprisen. Det er noget, der bliver lyttet til, siger Lars Christian Lilleholt.

I 2019 er der endnu et årligt udbud af sol- og vindenergi, og her er der 588 millioner kroner på spil.

Alle Folketingets partier blev i sommer enige om at lave flere teknologineutrale udbud, og her skal flere grønne energityper inddrages. Til det er der sammenlagt afsat 4,2 milliarder kroner i perioden 2020 til 2024.