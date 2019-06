Kongen blev tvunget til at tage dna-test

Han blev konge på afbud og sad på tronen i 20 år, inden han i 2013 abdicerede til fordel for sin søn.

Men når talen falder på de royale i Belgien, er kongeriget lige nu mest optaget af, om han har fået et barn efter et sidespring med en baronesse eller ej.

For den tidligere kong Albert II, der torsdag den 6. juni fylder 85 år, er måske også far til den 51-årige belgiske kunstner Delphine Boël.

Det hævder Boël i hvert fald, og hun har indledt en faderskabssag ved de belgiske domstole.

Får hun ret i, at den tidligere konge er hendes far, bliver hun automatisk medarving til hans formue.

Den abdicerede konge nægtede længe at tage en dna-prøve, men dagbøder på 5000 euro (37.000 kroner) fik ham på andre tanker, og sidst i maj afleverede det tidligere statsoverhoved prøven.

Det lå ellers oprindelig ikke i kabalen, at Albert skulle være konge af Belgien.

Han blev født i Bruxelles i 1934, og hans fire år ældre storebror, Baudouin, havde kurs mod tronen og blev konge allerede i 1951. I stedet blev Albert prins af Liege.

Prins Albert arbejdede i over 30 år med at fremme belgisk eksport over hele verden, ligesom han fra 1950'erne til begyndelsen af 1990'erne både var bestyrelsesformand for en bank og formand for Belgisk Røde Kors.

Men kong Baudouin fik aldrig børn, og da han som 62-årig pludselig døde af et hjertestop under en ferie i Spanien, gik kronen videre - til Albert II.

Albert har siden 1959 været gift med Paola, der kommer fra en adelig italiensk familie.

Det tidligere belgiske kongepar har flere gange været i Danmark i forbindelse med begivenheder i den danske kongefamilie.

Albert og Paola har sammen fået tre børn: Philippe, der er født i 1960 og blev konge, da Albert abdicerede i 2013. Prinsesse Astrid, der er født i 1962. Og prins Laurent, der er født i 1963.

Om den tidligere konge også er far til endnu en datter, vil blive kendt, efter at dna-prøven og retssystemet har talt.