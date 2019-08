Kongehuset overrasket over aflyst præsidentbesøg

Dronningen skulle have været vært for den amerikanske præsidents besøg i Danmark.

Det kommer bag på kongehuset, at præsident Donald Trump og førstedame Melania Trump alligevel ikke kommer til Danmark 2. og 3. september.

- Det var en overraskelse, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til DR Nyheder.

- Mere har vi ikke at sige om den sag, lyder det i den kortfattede kommentar.

Det er dronningen, der har inviteret præsidenten, og hun skulle være vært ved statsbesøget i starten af september.

Var besøget blevet gennemført, ville det have været fjerde gang, at en siddende amerikansk præsident aflægger besøg i Danmark.

Det første besøg fandt sted i 1997, da præsident Bill Clinton var på statsbesøg.

Otte år senere, i 2005, modtog dronningen præsident George W. Bush, og i 2009 modtog dronningen præsident Barack Obama.

Han var i Danmark i forbindelse med IOC-topmødet og klimatopmødet COP15 i København.

Donald Trump skriver natten til onsdag dansk tid på Twitter, at han har valgt at aflyse sit danmarksbesøg på grund af statsminister Mette Frederiksens (S) blanke afvisning af et muligt salg af Grønland til USA.

- Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt, skriver Donald Trump.