Kongehuset 2018: Et år med glæder og sorger

Kronprinsen griner af sine egne vittigheder, og grevinde Alexandra har lært at elske sig selv, mens Prins Henrik skyggede for Macron på pressemøde på Cayx.

FORSINKET POPULARITET:

Omgivet af dronningen og sine to sønner dør prins Henrik. Dagene efter flyder pladserne foran Amalienborg og Fredensborg Slot over med blomster og hilsner fra danskere, der vil vise prinsen den sidste ære. Politikere står i kø for at gøre det samme, og det sætter gang i tankerne hos prinsens kammerherre gennem 33 år, Anker Andersen: - Jeg tænker på det eftermæle, han får nu. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han havde oplevet for nogle år siden, hvor populær han er nu.

HAN VAR UROKKELIG:

Prins Henrik bisættes fra Christiansborg Slotskirke. Tidligere kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen taler om den elegante franskmand, der følte sig misforstået og overset. - Hans kritik fyldte meget i spalterne og delte befolkningen i to grupper: Dem, som forstod prinsens anfægtelser, og dem, som kritiserede ham. Men prinsen forblev urokket i sin sag og forsvarede temperamentsfuldt til det sidste sine synspunkter.

GREVINDE PÅ EN NY MÅDE:

En kongehusekspert synes, det er for vovet, men hovedpersonen selv, grevinde Alexandra, stråler om kap med sit nye portræt. Siden følger hun op med bogen "Mit lykkelige land". - Om jeg har fundet lykken? Ja, det har jeg. Jeg har lært i livet at elske mig selv. I november overrasker hun igen, da hun går på scenen i Malmö Arena med debutsinglen "Wash Me Away". - Det er inspirerende, at en familiemor lige pludselig på nul komma fem kan springe ud som popstjerne, lyder det fra sønnen, prins Felix.

"ARE YOU FINISHED?" "NO, I'M DANISH":

Royal Run, karetkørsel gennem København og tv-show. Men måske er det kronprinsesse Marys tale, der huskes bedst. En kærlighedserklæring, men også et svirp til lycratøj og "far-vitser": - Du er ikke nærig med dine grin ... eller dine vittigheder for den sags skyld. Og ofte kommer de to i par, for du griner utrolig meget af dine egne vittigheder. De, der har haft fornøjelsen af at være ude at spise med dig, ved for eksempel, at hvis en tjener spørger "Are you finished?", så kan man være stensikker på, at du svarer "No, I'm Danish". Hver gang. Og griner. Hver gang.

PRESSEMØDE PÅ CAYX:

Anledningen er et statsbesøg af den franske præsident, Emmanuel Macron, men det er prins Henrik, der løber med opmærksomheden, da dronningen holder pressemøde på Château Cayx. For første gang fortæller hun om, hvordan pligterne har hjulpet hende efter prinsens død, og om betydningen af den støtte, som mødte familien. - Den måde, folk sluttede op på, var noget af det mest rørende, jeg kan forestille mig. Det var jeg meget glad for.

I LIVETS SKOLE PÅ FÆRØERNE:

Prins Christian skal engang være kronprins og siden konge, og det begynder hans forældre at forberede ham på. Da familien besøger Færøerne med kongeskibet Dannebrog, deltager han i en større del af det officielle program end sine søskende. - Lad os bare bruge udtrykket "livets skole". Der er masser at lære ved at opleve et andet klima, en anden kultur, og det er bestemt noget, der giver noget til harddisken, siger kronprins Frederik.

HELLERE CATWALK END PARADE:

En uddannelse i Forsvaret er ikke til at komme udenom for prinser og prinsesser. Heller ikke for prins Nikolai, som efter studentereksamen trækker i camouflageuniform på Hærens Sergentskole i Varde. Men smilet er ikke så stort som det, der sidder på prins Joachim, da han inspicerer sønnens hold under en årsparade. Kort efter meddeler hoffet, at Nikolai har besluttet at stoppe. Han vil søge ind på en uddannelse, men indtil da satser han på sin modelkarriere. Og den er lovende - senest som Diors nye ansigt.