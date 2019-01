Kommuner vil skærpe krav til banker efter skandalesager

Flere banker har svigtet deres ansvar, siger KL-formand, der skruer bissen på over for finansielle partnere.

Tilliden til bankerne kan ligge på et lille sted hos landets kommuner, der nu - i kølvandet på Danske Banks hvidvaskskandale - vil stille skærpede krav til deres finansielle samarbejdspartnere.

- Tilliden har været under gevaldigt pres den seneste tid med både hvidvaskskandale og de såkaldte Panama-papirer.

- Derfor er der brug for at få styrket dialogen og gjort det meget tydeligt, hvad vi forventer af vores bankforbindelser, siger Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (KL).

Interesseorganisationen for landets 98 kommuner vil nedsætte et hurtigtarbejdende råd, som inden sommeren 2019 skal præcisere, hvilke forventninger kommunerne har til bankerne.

Rådet, der får professor ved Københavns Universitet Rasmus Feldthusen som formand, skal formulere en række etiske og moralske principper, som kommunerne forventer at se afspejlet hos bankerne.

Derudover vil kommunerne gennemgå en stribe af de eksisterende kontrakter med bankerne.

Det sker for at finde ud af, hvilke muligheder kommunerne har for at komme ud af en aftale, hvis den pågældende bank eksempelvis viser sig at være indblandet i en ny skandalesag.

- Vi vil også give et bud på, hvordan man fremadrettet kan skrive nogle vilkår ind i de aftaler, man som kommune laver med sin bankforbindelse.

- Det skal sikre, at man både kan komme efter en bank, hvis den ikke opfører sig ordentlig, eller komme ud af en aftale, hvis man oplever, at banken ikke lever op til dets samfundsmæssige ansvar, siger Jacob Bundsgaard.

Han mener, at man med rette kan forvente, at bankerne holder deres moralske sti ren.

- Når man som virksomhed nyder udstrakte privilegier som en vigtig institutionel branche, så har man et særligt ansvar.

- Det skal afspejles i den måde, man udøver forretning på. Det har ikke været tilfældet for en stribe banker.

- Og det vil vi gerne give et bidrag til at få gjort noget ved og få det gjort tydeligt, at det har konsekvenser, hvis man ikke opfører sig ordentligt, siger Jacob Bundsgaard.