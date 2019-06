Kommuner vil have banker til at betale for undersøgelser

Det er ikke lykkedes landets 98 kommuner og banksektoren at nå til enighed om, hvilke juridisk bindende krav man kan stille i fremtidige kontrakter.

Uenigheden handler blandt andet om, at kommunerne vil have bankerne til lommerne, hvis der opstår mistanke om urent trav.

- Hvis en bank idømmes en straf eller får en bøde, så skal der gå et arbejde i gang for at finde ud af, om man igen kan samarbejde.

- Den undersøgelse vil vi have bankerne til at betale, i og med at det er dem, der har begået noget, der ikke er i orden. Det har de ikke villet, siger Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (KL).

KL nedsatte i januar et såkaldt bankråd i kølvandet på flere skandalesager i bankverdenen.

Rådet skulle inden sommerferien komme med anbefalinger til, hvordan tilliden til bankerne kunne genoprettes.

Bankerne håndterer store summer for landets kommuner i forbindelse med kontooverførsler, kassekreditter og kapitalforvaltning.

Mens rådet har kunnet enes om otte overordnede principper, så har man ikke kunnet finde fælles fodslag, når det gælder konkrete krav til kontrakter.

- Det er grundlæggende ubegribeligt. Vi har at gøre med en branche, der har haft sag på sag, der har udfordret kommunernes og almindelige borgeres tillid.

- Det giver stof til bekymring for, om bankerne har forstået alvoren af det tillidsbrud, der har fundet sted, siger Jacob Bundsgaard.

Ulrik Nødgaard har som direktør i interesseorganisationen Finans Danmark forhandlet med kommunerne på bankernes vegne.

Han siger, at parterne har kunnet enes et stykke af vejen, men at bankerne ikke har kunnet skrive under på anbefalingerne omkring kontrakter.

- Der er mange gode takter, men vi har desværre været nødt til at hoppe ud på sidelinjen, da vi kørte ind på opløbsstrækningen, siger Ulrik Nødgaard.

Sektoren finder det for vidtgående, hvis eksempelvis en bank skal betale for en kommunes udgifter til en advokatundersøgelse.

- Hvis vi skrev under, ville det betyde en risiko for, at færre banker byder ind på opgaverne, eller at buddene bliver væsentligt dyrere, siger Ulrik Nødgaard.

Trods uenigheden vil KL anbefale kommunerne at skrive de juridisk bindende krav ind i fremtidige kontrakter med bankerne.