Kommuner lover mere overskuelig afløser for Forældreintra

Når Forældreintra går på pension til sommer, afløses den af et system, der ifølge KL er mere overskueligt.

Kontaktbogen bliver ikke genindført, lyder det fra kommunerne efter kritik af Forældreintra.

Men afløseren for Forældreintra vil gøre det lettere at skrue op eller ned for informationsstrømmen mellem skole og hjem.

Det siger kontorchef Peter Pannula Toft, Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi skal selvfølgelig være digitale i 2019 og bruge de muligheder, vi nu engang har, siger han.

Det er regeringens stresspanel, der har påpeget, at strømmen af informationer mellem lærere og forældre kan være stressende.

Det fører til anbefalingen om at nedlægge den digitale platform og genindføre kontaktbogen.

Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra kommunerne.

- Jeg er forundret over, at stresspanelet kommer med det her forslag. Også fordi de ikke har fået præsenteret tankerne bag vores nye system, Aula, siger kontorchefen, der nu vil invitere stresspanelet på en kop kaffe.

Det er ikke alle forældre, der ser Forældreintra som en "støjmaskine", mener han.

- Jeg kender forældre, der er glade for Forældreintra, og jeg kender også nogle, der ville være glade for at få mindre information. Det er der mange forskellige holdninger til, siger Peter Pannula Toft.

Løsningen er ifølge kontorchefen indførelsen af Forældreintras afløser, Aula.

Det er ifølge kontorchefen et mere enkelt system, hvor man lettere kan skrue op og ned for informationsstrømmen.

- Aula er et toptunet, helt moderne system, som er mere enkelt.

- Man skal ude i kommuner, på skoler og i børnehaver have en snak om, hvordan man bruger det klogt, siger Peter Pannula Toft.

Det vil være sådan, at skoleforvaltning, skoler og forældrebestyrelser skal fastlægge niveauet for information på den enkelte skole.

- Hvad er det for informationer, man skal dele med hele forældrekredsen, og hvilke informationer behøver man ikke dele med alle.

- Det er nogle overordnede principper, som skoleledelsen skal fastlægge sammen med forældre og skolebestyrelser, siger Peter Pannula Toft.

Aula ventes indført på skolerne efter sommerferien. Senere er det også planen, at børnehaver og vuggestuer skal kobles på systemet.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger til TV2, at strømmen af meddelelser på Forældreintra kan være et irritationsmoment.

Hun forventer, at man lokalt på skolerne vil tage en debat om, hvordan vi undgår "digital støj og overinformation", når det nye system, Aula, indføres.