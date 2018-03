Politik

Lovforslaget indeholder en ordning, hvor eventuelle stigninger i grundskylden ikke kommer til at øge boligskatten nævneværdigt for den enkelte boligejer. I praksis vil alle boligejere, der oplever en stigning på mere end 200 kroner årligt, få et lån hos deres kommune. Lånet går til at betale grundskyldstigningen med, og det er rentefrit.

Hvad er grundskyld og ejendomsværdiskat? Boligejere betaler i dag to typer af skat af fast ejendom - ejendomsværdiskat til staten og grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskat: Beregnes som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. På grund af skattestoppet tager man udgangspunkt i vurderingen fra 2002, medmindre den nuværende vurdering er lavere. Beskatningen lyder på én procent af vurderingen op til 3.040.000 kroner og tre procent af resten. Fra og med 2021 kommer beskatningen til at være cirka 0,55 procent af beskatningsgrundlaget op til 6.000.0000 kroner og 1,4 procent af resten. Beskatningsgrundlaget beregnes af forsigtighedshensyn som 80 procent af vurderingen. Grundskyld: Er en skat på værdien af selve grunden. Hvor høj grundskylden er, fastlægges af den enkelte kommune. Grundskyldpromillen kan højst fastsættes til 30 promille af ejendommens grundværdi, som fremgår af seneste ejendomsvurdering. Den gennemsnitlige grundskyldpromille forventes at falde fra 26 til 16, når de nye regler træder i kraft Grundskyld opkræves to gange årligt af kommunen. Kilder: Skatteministeriet, borger.dk.

For at lette administrationen er der tale om en tvungen ordning, men det mener bankernes og realkreditinstuttternes brancheforening, FinansDanmark, ikke er nogen god idé. Det kan gøre det sværere for boligejeren at overskue sin økonomi.

- Vi synes principielt, at det er bedst, at man har mulighed for at betale skat løbende, siger Peter Jayaswal, der er direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i FinansDanmark.

Han bakkes op af Dansk Ejendomsmæglerforening, der også undrer sig over, at gælden ifølge forslaget som udgangspunkt følger boligen.

Det kan betyde, at man som køber risikerer at hænge på sælgers gæld, med mindre man har husket at gøre skødet betinget af, at sælger har indfriet den.

"Det er foreningens holdning, at en boligkøber ikke bør være sikkerhed for det offentliges lån til andre borgere. I stedet bør gælden kun følge sælger, ligesom et ikke-pantesikret banklån gør," hedder det i et høringssvar fra foreningen.