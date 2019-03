Kommune vil forlænge etårige budgetaftaler med regeringen

Der er milliarder af kroner på spil, når kommuner og regering hvert forår indleder den rituelle stammedans om næste års økonomi.

Efter intense forhandlinger lykkes det som regel at lande en aftale før sommerferien, og der trykkes hånd foran glasdøren i Finansministeriet.

Men det er på tide at ændre spillereglerne, lyder det fra byrådet i Helsingør Kommune.

Kommunen har et forslag med under armen, som torsdag vil blive drøftet ved det årlige kommunetopmøde i Aalborg.

- Vi arbejder med et længere sigte end ét år, og derfor foreslår vi flerårige budgetaftaler, siger viceborgmester Henrik Møller (S), der fremlægger forslaget på vegne af byrådet i Helsingør Kommune.

Det vil ifølge Henrik Møller give kommunerne et bedre overblik og bedre mulighed for at planlægge, hvis man arbejder med en horisont på eksempelvis to eller fire år.

- Det vil give os mulighed for at tænke mere langsigtet, siger Henrik Møller og nævner et eksempel fra hjemkommunen:

- Det budget, vi har vedtaget i efteråret, skal vi nu i gang med at finde besparelser i.

- Hvis vi havde haft et lidt længere sigte, så havde vi haft nogle muligheder for at sætte ting i værk, som ikke ville virke så panikagtige.

Forslaget fra Helsingør vil også gøre det muligt at bryde udgiftsrammen, når det gælder eksempelvis investeringer i klimatilpasning eller tiltag, der kan øge beskæftigelsen.

- Hvis vi ansætter fem medarbejdere ekstra til at hjælpe folk i beskæftigelse, så straffes vi for det i forhold til driftsrammen for serviceudgifter. Også selv om det er en kæmpe samfundsmæssig gevinst, siger han.

Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor budgetloven skal revideres. Det er den lov, der regulerer rammerne for kommunernes økonomi.

Kommunernes formand, Jacob Bundsgaard (S), er enig i, at der er behov for mere fleksible spilleregler.

- Vi efterlyser mindre snævre rammer og mere fleksibilitet hen over årene, så vi kan planlægge i et længere tidsperspektiv, end det er tilfældet i dag, hvor vi jo er styret af etårige budgetrammer, siger han.

Men forslaget vil næppe blive mødt med klapsalver af regeringen, spår chefforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Nogle af de her elementer vil uden tvivl være positive for kommunerne. Men det vil gøre det sværere for regeringen at holde styr på kommunerne, siger han.