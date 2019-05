Kommune ønsker teknologi efter kø og kaos med brevstemmer

Danskere bruger teknologi et hav af steder i hverdagen, og teknologi kan også blive en større del af en valghandling.

I hvert fald hvis det står til direktør og valgansvarlig i Københavns Kommune Thomas Jakobsen. Han efterspørger nye metoder, der kan lette udfordringer med mange brevstemmer.

- Der er kommet teknologi ind i valghandlingen flere forskellige steder. Det vil være oplagt at se på, hvordan man kan bruge den, når det kommer til brevstemmer alene, siger han.

En løsning kan eksempelvis være en automat, der opstilles på stemmestedet, mener han.

Vælgere har oplevet lange køer ved valgstederne. Thomas Jakobsen fortæller, at de vælgere, der har ventet længst, har stået i kø i omkring halvanden time.

Der er også udfordringer med at få brevstemmerne frem til tiden, ligesom brevstemmerne giver udfordringer ved optællingen, fortæller han.

Han anerkender, at det kan blive svært at bruge mere teknologi i valghandlingen. Men han opfordrer til, at kommuner, ministre og andre interessenter får set på, hvordan systemet kan forenkles.

- Al teknologi er der usikkerhed ved, men der er også usikkerhed i det manuelle valg i dag, siger han.

Til europaparlamentsvalget har kommunen fået 32.634 brevstemmer, og det er en stigning på 75 procent i forhold til EU-parlamentsvalget i 2014.

Kommunen har taget initiativer til at imødekomme ventetiden for vælgerne til det forestående folketingsvalg, fortæller han. Der kommer flere steder, hvor vælgere kan brevstemme.

I Odense Kommune har man også oplevet en stigning i antallet af brevstemmer. Til søndagens valg modtog Odense Kommune 8022 brevstemmer mod 4428 ved europaparlamentsvalget i 2014.

Lise Merrild, der er valgansvarlig i Odense Kommune, fortæller, at der var køer på den sidste dag, men ellers forløb brevstemmerne godt.

- Vi har ikke oplevet et pres på den måde, at vi har tænkt i nye løsninger, siger Lise Merrild.

Vælgerne satte stemmerekord, da 66 procent af de stemmeberettigede havde fundet vejen til stemmeboksen. Tidligere var rekorden ved et valg til EU-Parlamentet 59,5 procent.