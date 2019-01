Kommune kender intet til advarsel i blodtappersag

Ringkøbing-Skjern Kommune har intet notat på, at onkel til dreng i blodtappersag kontaktede dem.

Ringkøbing-Skjern Kommune blev i august 2014 kontaktet af onklen til den dreng, der muligvis er blevet mishandlet ved blodtapning af sin mor over 100 gange.

Det forklarede den tiltalte kvindes svigerinde tirsdag i retten. Svigerinden og hendes mand, altså onklen, fortalte kommunen, at de var bange for, at der blev gjort skade på barnet.

Men Ringkøbing-Skjern Kommune afviser, at de har modtaget noget opkald.

Kommunen har tirsdag undersøgt, om der ligger nogen underretning fra august 2014 fra onklen.

- Vi har ikke noget i vores system fra august 2014. Hvis der var kommet en anonym underretning, så ville det være kommet ind til dem, der tager telefonen, og det første, de gør, er, at de skriver et notat.

- Og er det en familie, som vi har en sag på, så bliver det sendt direkte videre til sagsbehandleren.

- Vi har hverken i vores system et notat, eller noget der er sendt videre. Vi kan sige, at vi har intet på det her, siger Claus Friis Lange, der er børne- og familiechef i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Spørgsmål: Hvis kvinden siger, at hendes mand har ringet, så ville der vel ligge et notat?

- Hvis vi havde modtaget sådan en telefonopringning, så ville der ligge et notat. Det ville være højest usædvanligt, hvis det ikke skete. Det er et godt og sikkert system vi har med professionelle folk, der betjener det.

- Jeg kan bare konstatere, at vi har altså ikke noget. Så det undrer mig, og det må jeg faktisk afvise, siger han.

Spørgsmål: Kan I kategorisk afvise, at manden har kontaktet jer?

- Der kan jo altid opstå fejl, men det ville være meget, meget usædvanligt. Jeg vælger altså at stole på vores system.

- Det er alvorligt, når man modtager en underretning, og det skal også behandles alvorligt og professionelt, og det bliver det, siger han.

Familien var kendt i kommunens system, da barnet var kronisk syg.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal ikke vidne i Retten i Herning.