Kommune gav mor i voldssag lov til at tale med formodet offer

En kommune kritiseres i skarpe vendinger af en anklager for sin optræden i forbindelse med en straffesag om vold mod børn. Det sker mandag i Retten i Roskilde, hvor en mor er tiltalt.

Det yngste barn var blevet fjernet fra familien, mens Midt- og Vestsjællands Politi efterforskede, om moren havde slået både ham og to andre børn.

I en videooptaget afhøring fortalte drengen i januar, at han var blevet slået med knyttet næve igennem mange år.

Senere, da anklagemyndigheden havde rejst tiltale, lod kommunen forældrene og et andet barn have samvær med drengen. Der skulle ikke være overvågning, bestemte kommunen. Og senere trak drengen sin oprindelige forklaring tilbage.

- Jeg ser en stærkt presset dreng, der har det elendigt, siger anklager Kirsten W. Jensen om den seneste videoafhøring.

- Der er ikke noget at sige til, at han er blevet så presset, at han vælger at kapitulere, siger hun.

Hun tilføjer, at det er "stik imod alle regler", at kommunen besluttede at lade samværet foregå uden overvågning.

Blandt andet henviser hun til en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Den siger, at kommunen i den slags situationer har pligt til at forelægge spørgsmålet for Børne- og Ungeudvalget. Dette skete ikke.

I retten har en socialrådgiver fra kommunen afgivet forklaring om forløbet, men anklageren er ikke imponeret.

- Det er beskæmmende at høre en socialrådgiver sige, at hun ikke er inde i servicelovens bestemmelser, kommenterer anklageren.

Den tiltalte er folkevalgt politiker. Retten har forbudt pressen at identificere hende. Kommunen kan derfor heller ikke nævnes.

Angiveligt har kommunen forsvaret sin beslutning med, at det var til familiens bedste, at samværet skete uden overvågning.

Imidlertid har Ankestyrelsen slået fast, at i den slags situationer skal der ikke tages hensyn til forældrene, oplyser anklageren i retsmødet.

Den tiltaltes forsvarer provokeres til at kommentere forløbet. Advokat Mads Krøger Pramming nævner, at der faktisk kan tillades ikke-overvåget samvær "i særlige tilfælde".

3. juli afgør en dommer og to domsmænd, om den tiltalte igennem næsten 20 år ugentligt har udsat tre børn for vold.