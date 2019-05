Kommunalt ansatte var i gennemsnit syge 12 dage sidste år

Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte er steget.

En ny opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at sygefraværet sidste år gennemsnitligt var 12 dage mod 11,7 dage i 2017.

Det bekymrer Kim Møller Laursen, analysechef i interesseorganisationen Lederne.

- Lederne på de danske arbejdspladser oplever, at det på flere og flere områder er vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

- Derfor har vi både brug for, at vi får øget arbejdsudbuddet ved hjælp af blandt andre flere seniorer og kvalificerede udlændinge, men vi har i den grad også brug for, at de, der allerede er i job, er til stede på arbejdspladsen, siger Kim Møller Laursen i en pressemeddelelse.

En bestemt personalegruppe har haft en særlig stor stigning i sygefraværet.

Det er sosu-personalet, der udgør den største personalegruppe i kommunerne.

Sosu'erne havde sidste år i gennemsnit 16,1 sygedage mod 15,4 dage året før.

Også den næststørste personalegruppe, lærerne, har haft en stigning i sygefraværet, efter det ellers var dykket siden 2015.

Analysechefen mener, at det stigende sygefravær kalder på konkrete mål for, hvor meget og hvordan sygefraværet skal falde i de kommende år.

- Vi kan se, at flere af de kommuner, som har været dygtigst til at nedbringe sygefraværet i de senere år, netop har arbejdet med konkrete mål, siger Kim Møller Laursen.

Opgørelsen viser, at sygefraværet varierer meget fra kommune til kommune.

En af kommunerne med lavest sygefravær er Lemvig med 9,9 sygedage, mens eksempelvis Frederikssund ligger i den høje ende med 14,5 dage.

Ifølge Lederne er sygefraværet også steget en anelse i regionerne. Det gennemsnitlige sygefravær var sidste år 10,7 dage mod 10,6 året før.

Sygefraværet beregnes som et gennemsnit per fuldtidsbeskæftiget. Det er målt i forhold til et års 227 arbejdsdage.