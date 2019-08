Kommentatorer: Støjberg-fravalg udfordrer V's udlændingelinje

Støjberg blev forbigået til ny V-ledelse. Stram udlændingepolitik er ikke længere et sikkert kort for partiet.

Forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tabte ifølge flere medier kampvalg om posten som gruppenæstformand i Venstre til Sophie Løhde (V).

Det er ifølge politiske kommentatorer et billede på, at tilhængerne af en stram udlændingepolitik har fået det sværere i Venstre.

- Støjberg er kontroversiel - også i Venstre - og der har i lang tid været en diskussion om, hvad den rigtige udlændingelinje er. Der er nogle folk i Venstre, som ikke er enige i den linje, som Støjberg har lagt, siger Thomas Funding, som er politisk redaktør på avisen Danmark.

Støjberg er ellers populær hos vælgerne. Med 28.420 personlige stemmer ved folketingsvalget 5. juni fik Inger Støjberg næstflest stemmer efter formand Lars Løkke Rasmussen.

- Selv om Støjberg fik et bragende godt valg, blev det samlede resultat ved folketingsvalget jo også et billede på, at stram, strammere, strammest i udlændingepolitikken ikke længere er et sikkert kort, som Venstre kan vinde valg på, siger Børsens politiske kommentator, Helle Ib.

Ifølge flere medier fik Støjberg opbakning fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, forud for afstemningen om posten som gruppenæstformand.

Men folketingsgruppen foretrak Sophie Løhde (V), der blev gruppenæstformand og dermed indgår i ledelsen.

Kristian Jensen (V) blev valgt som gruppeformand, mens Jakob Ellemann-Jensen (V) blev valgt som politisk ordfører.

Afstemningen om posten som gruppenæstformand er en klar underkendelse af Lars Løkke Rasmussen, vurderer Thomas Funding.

- Løkke er lige nu er så svag, at han ikke kan få sin vilje igennem. Og det er udtryk for, at formandskabet er revet midt over, at magten flyder mellem flere forskellige personer. Der er en magtkamp i gang lige nu, siger han.

Det er samme observation, som Helle Ib gør sig:

- Det er for mig at se en klar manifestation af, at Løkkes autoritet ikke er uantastet, at Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen har dannet front med Løhde, og at hardlinerne i udlændingepolitikken har fået det lidt sværere i Venstre, siger Helle Ib.