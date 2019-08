Kommentatorer: Regeringen i sværdslag på udlændingeområdet

S kan ende i sværdslag på udlændingeområdet, men går ellers et stille efterår i møde, vurderer kommentatorer.

Torsdag eftermiddag samles Socialdemokratiet til regeringsseminar på Marienborg, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at fremlægge regeringens plan for efteråret.

Et efterår, hvor finansloven for 2020 skal forhandles på plads, og hvor politisk kommentator på Altinget Erik Holstein forventer, at Socialdemokratiet kan komme i kamp med De Radikale på især udlændingeområdet.

- Der kommer temmelig mange slagsmål på udlændingepolitikken. S gav nogle indrømmelser i regeringsforhandlingerne med forbedringer i forhold til ydelser, børnene på Sjælsmark og dele af paradigmeskiftet, siger han.

Onsdag udtalte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at kvoteflygtninge, alligevel skal sendes hjem, hvis der er ro i deres hjemlande.

Det er stik imod, hvad partiet tidligere mente.

- Der er ingen tvivl om, at S vil stå fast på den stramme linje. Så her kommer der sværdslag. Om partiet kan holde til sværdslagene i forhold til kvoteflygtninge, må vi se. Det er svært at sige, om de må give den til De Radikale, siger Erik Holstein.

Han forklarer dog, at regeringen ikke burde få de store problemer med de øvrige støttepartier, SF og Enhedslisten, da de langt hen ad vejen vil i samme retning.

Jens Ringberg, der er politisk kommentator hos DR, mener også, at De Radikale kan skabe de største problemer for regeringen.

Men han forklarer, at der er kutyme for, at den første finanslov i en regeringsperiode går igennem forholdsvist smertefrit.

- Det er en gylden regel, at den nye regering laver finansloven med det parlamentariske grundlag. Ellers er det ikke en regering, der er værd at samle på.

- Derfor tror jeg, at de laver en finanslov med flere penge til velfærd på forskellige områder, men det man ikke kan blive enige om, det kigger man på senere. Jeg har svært ved at forestille mig, der kommer kæmpe slagsmål i finansloven, siger Jens Ringberg.

Regeringen vil støde på de største problemer senere hen i valgperioden grundet forståelsespapiret med støttepartierne, der indeholder en del uklare punkter, vurderer han.

- På kort sigt er forståelsespapiret så ukonkret, at de større konflikter først kommer, når hængepartierne fra papiret dukker op.

- Men det er så tæt på valget, og der er en hel del ting, de trods alt også er enige om, eksempelvis klima, siger Jens Ringberg.