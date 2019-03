Kommentatorer: DF-baglands kritik af formand er usædvanlig

Det er højst usædvanligt, at dele af Dansk Folkepartis bagland over for DR kritiserer formand Kristian Thulesen Dahl for ikke at være synlig nok.

Sådan lyder det fra Kristian Wederkinck, der gennem seks år var rådgiver for DF'eren Morten Messerschmidt.

- Det er ikke usædvanligt, at der bliver rejst kritik fra enkelte lokalformænd. Det usædvanlige er, at det er rettet mod formanden. Det har man ikke set før.

- Det er problematisk, at han bliver sammenlignet med den tidligere formand (Pia Kjærsgaard, red.). I et topstyret parti som Dansk Folkeparti skal der kun være én ledestjerne.

- Det dur ikke, at der er to, for så opstår der tvivl om, hvorvidt han gør det godt nok, siger Kristian Wederkinck.

Flere lokalformænd påpeger blandt andet, at Kristian Thulesen Dahl ikke har samme kant som Pia Kjærsgaard.

- Nu er Kristian en ualmindelig høflig, pæn og korrekt mand, men han kunne godt få lidt mere kant, lidt mere som Pia - dét var klar tale, siger lokalformand Peter von der Wehle fra Rudersdal til DR.

- Det kunne godt være, at nogen ikke kunne lide det, hun sagde, men man kunne altid forstå det.

Hos Avisen Danmark er politisk redaktør Thomas Funding enig i, at kritikken er usædvanlig. Han kalder timingen elendig.

- Hvis det var sket for to år siden, havde der været masser af tid til at indhente det tabte, men det er meget skidt så tæt på et valg.

- Kritikken risikerer at forstærke den negative spiral, partiet befinder sig i, hvor meningsmålingerne har været dårlige på det seneste, siger han.

Kristian Wederkinck vurderer, at Dansk Folkeparti er nødt til at gå mere i offensiven under valgkampen og slå på de mange resultater, partiet mener at have stået i spidsen for på udlændingeområdet.

- DF skal køre på sin historik. De skal fokusere på, hvad de har leveret, i stedet for hvad de står for, for alle partier står for det samme (udlændingeområdet, red.), siger han.

Både Thomas Funding og Kristian Wederkinck påpeger, at Kristian Thulesen Dahl på et tidspunkt kan blive presset til at bryde alliancen med Socialdemokratiet, som flere af lokalformændene ønsker. Det har han indtil videre afvist.

- Internt i DF er man helt sikker på, at det er den rigtige strategi, fordi det sikrer indflydelse, da man kan gå til begge sider.

- Spørgsmålet er bare, om man kan være ringforlovet til den ene side og gift til den anden. Det er ikke sikkert, at vælgerne mener det samme, siger Kristian Wederkinck.

Hos Dansk Folkeparti er gruppeformand Dansk Folkeparti Peter Skaarup åben for at lytte til kritikken.

- Vi har brug for en god diskussion af vores mærkesager, og hvordan vi kommer igennem med dem.

- Det er okay at sige det, men det er allerbedst at sige det, når vi har møder om det internt, siger Peter Skaarup.

/ritzau