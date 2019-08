Kommentator: Trump-afbud ryster kongehuset

Dronningen er dybt involveret i et statsbesøg, så Trumps afbud er et chok, mener forfatter til dronningebog.

Det er umuligt at finde et fortilfælde.

Sådan siger Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, der har skrevet bogen "De dybeste rødder - Dronningen fortæller om Danmark og danskerne" om Donald Trumps afbud til et statsbesøg i Danmark.

- Det er en uhørt situation. Man mangler næsten ord. Der er ingen, der opfører sig sådan på den internationale scene og da slet ikke en amerikansk præsident.

- Dette er en fornærmelse i den tunge vægtklasse. Et statsbesøg er normalt med til at bekræfte et venskab, en relation og en alliance mellem to lande, siger Thomas Larsen.

Den amerikanske præsident har valgt at udskyde sit ellers planlagte statsbesøg til Danmark 2.-3. september, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) ikke vil diskutere et muligt salg af Grønland til USA.

- Det er en begivenhed, som dronningen er dybt involveret i. Det vil blive modtaget som et chok i kongehuset, siger Thomas Larsen.

- Jeg tror, at kongehuset og Statsministeriet er klar over, at dette er en speciel herre, som sidder i Det Hvide Hus i disse år.

- Men at han aflyser med denne begrundelse, det tror jeg ikke, at nogen havde forestillet sig. Jeg tror, at folk er lammede, siger Thomas Larsen.

Skulle Trump skifte mening, så vurderer Thomas Larsen, at han igen får en invitation.

- Jeg tror, at man ville tage imod ham, fordi USA er en så afgørende allierede, ligegyldig om præsidenten hedder Donald Trump eller ej.

- Men Trump har givet Danmark og verden en lektion i, at han næsten er barnagtig og excentrisk i sin opførsel.

- Det er umuligt at finde et fortilfælde. Det er en opførsel, som bryder med enhver etikette, og som dybest set er et slag i ansigtet på Danmark, siger Thomas Larsen.

Afbuddet fra Trump kommer bag på kongehuset.

- Det var en overraskelse, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til DR Nyheder.

- Mere har vi ikke at sige om den sag, lyder det i en kortfattet kommentar.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), vurderer ikke, at Trumps opførsel vil ændre synderligt på forholdet mellem Danmark og USA, fordi "Trump er Trump".

Men den tidligere Venstre-formand ryster på hovedet af Trump.

- Det er jo en fornærmelse mod vores dronning. Først maser manden frem og på det nærmeste inviterer sig selv.

- Så reagerer dronningen med en officiel invitation til statsbesøg, og så står han af, siger Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.