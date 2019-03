Kommentator: Sundhedsreformens banesår bløder videre

Selv om kritikere i Venstre nu bakker op om sundhedsreformen, bliver det svært for Løkke, siger kommentator.

Nogle af de hårdeste interne venstrekritikere har stukket piben ind efter præsentationen af regeringens og Dansk Folkepartis udspil tirsdag til en ny sundhedsreform.

Men der rumler fortsat kritik i Venstres bagland.

Uroen overrasker ikke Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark.

- Lars Løkke Rasmussen har fået styr på de værste kritikere i Venstre, også fordi vi er tæt på valget. Men der er stadig kritiske røster.

Han peger på, at prominente venstrefolk som Søren Gade, Anni Matthiesen og Hernings borgmester Lars Krarup, der startede et tidligt oprør mod sundhedsreformen, er enten omvendt eller ikke udtaler sig længere.

- Det var stærke folk i kommuner, regioner og Folketinget, der tidligt kritiserede reformen. For Løkke er det på den korte bane nemmere at kontrollere, når han kan isolere kritikken til medlemmer fra regionsrådene, siger han.

Thomas Funding mener dog, at det banesår, som kritikken af centralisering gav sundhedsreformen helt fra starten, fortsat ikke er helet.

- Venstres problem med sundhedsreformen er, at det er en meget teknisk snak. Mange vælgere har svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned. Så stemmer de ud fra følelser som tryghed.

- Det er usædvanligt, at Lars Løkke Rasmussen vælger så tæt på et valg at spille ud med noget så teknisk kompliceret som en reform af sundhedssektoren. Normalt taler man i en valgkamp i overskrifter og lancerer ikke svært forståelige reformer, siger Funding.

Derfor mener han også, at socialdemokraterne har svært ved at få armene ned.

- Socialdemokratiet kan ikke tro deres eget held. Det her udspil om sundhed skulle være det, der potentielt reddede Løkke i den kommende valgkamp. Lige nu kan det risikere at hive ham ned.

- Mette Frederiksen kan stå i samtlige debatter og sige til Lars Løkke Rasmussen: Hvis du ikke vil lytte på mig, vil du så lytte til kritikken fra dine egne folk, siger Thomas Funding.