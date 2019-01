Kommentator: S og DF styrker alliance og vil kapre hinandens vælgere

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er ved at positionere sig før valget, mener politisk kommentator.

To markante politiske udmeldinger har tirsdag bragt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tættere sammen. Og det endda selv om partierne med udmeldingerne forsøger at kapre vælgere fra hinanden.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Hans Engell, efter at Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet bakker op om Socialdemokratiets ønske om differentieret pensionsalder.

Til gengæld har Socialdemokratiet meddelt, at partiet vil stemme for lovforslaget, der skal betyde stramninger af udlændingepolitikken.

- Det styrker den alliance. Nu stemmer Socialdemokratiet for en mærkesag for Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti støtter det, der er et helt centralt socialdemokratisk krav.

- På den måde nærmer de sig hinanden yderligere, men hvad det så kan bruges til, finder vi først ud af, når valget er gjort op.

- Men det er helt tydeligt, at parløbet mellem S og DF ikke tegner til at blive svagere, siger Hans Engell.

Næste valg til Folketinget finder sted senest 17. juni.

Socialdemokratiet meldte i sidste uge ud, at partiet vil gøre det muligt at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har været på arbejdsmarkedet i mange år.

Tirsdag lod Folketingets største parti så meddele, at partiet vil stemme for VLAK-regeringens lovforslag om stramninger på udlændingeområdet, som Dansk Folkeparti har sat et stort aftryk på.

Socialdemokratiet vil stemme for lovforslaget, selv om partiet ikke er enig i, at integrationsydelsen, der fremover hedder selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen bliver sat ned.

Hans Engell gør opmærksom på, at udmeldingerne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i høj grad også handler om at tiltrække vælgere fra hinanden før valget.

- Det er ikke kun, fordi Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl (henholdsvis Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis leder, red.) godt kan lide hinanden.

- Det skyldes også, at de har en benhård interesse i den gruppe vælgere, der ligger lige præcis i feltet om udlændingepolitik og nedslidning, siger han.

Den politiske kommentator peger på, at Dansk Folkeparti har erobret mange vælgere, der er medlem af fagforbund som FOA, NNF og 3F. Vælgere, som for manges vedkommende tidligere har stemt på Socialdemokratiet.

- Tilbage gennem årene har vi set, at der for eksempel blandt 3F's medlemmer har været en meget stor procentdel, der stemte på Dansk Folkeparti, og som tidligere stemte socialdemokratisk.

- Så de slås om de samme vælgere. Det er ikke bare politisk forbrødring, det er også kamp om vælgergrupperne, siger Hans Engell.

Han forventer, at netop temaerne om udlændinge og nedslidning og pensionsalder bliver centrale temaer i valgkampen.