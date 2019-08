Kommentator: Nu skal regeringen levere på velfærdsløfter

Statsminister Mette Frederiksen (S) og den socialdemokratiske regering har ifølge kommentator Noa Redington fået en drømmestart, siden regeringen blev dannet i slutningen af juni. Men nu banker virkeligheden og løfterne for alvor på døren.

Det gør den i de kommende forhandlinger med kommuner og regioner om økonomien for 2020. Milliarder er på spil, og det vil kræve endnu flere at levere på løftet om, at regeringen vil sikre et løft af velfærden

- Det er den første egentlige forhandling for den nye regering.

- Og det er vidst ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet lovede en hel del på velfærden i valgkampen.

- Det er nu, der skal leveres, og kommunerne skal nok forstå at tage sig dyrt betalt for at lave en aftale. Så det bliver ikke let, siger politisk kommentator Noa Redington om de kommende forhandlinger.

Forud for forhandlingerne, der starter onsdag, har Kommunernes Landsforening meldt ud, at et løft af velfærden vil kræve et "betydeligt milliardbeløb".

Danske Regioner har meldt ud, at man skal bruge minimum to milliarder kroner ekstra - og gerne mere - for at kunne levere et reelt løft i sundhedsvæsnet.

Og på Christiansborg har regeringens støttepartier også mærkesager, der vil koste penge, når finansloven skal forhandles på plads til efteråret.

- Det bliver svære forhandlinger, for de er også første etape af finansloven. Og de forhandlinger bliver ikke for småbørn, for der er mange løfter, der skal indfris.

- Radikale vil have penge til lærere, SF vil have penge til pædagoger, og Socialdemokratiet vil have penge til sundhedsvæsnet. Og den barske sandhed er, at der er ikke særligt mange penge i de offentlige kasser, siger Noa Redington.

Om de kommende forhandlinger skriver finansminister Nicolai Wammen (S):

- Med økonomiforhandlingerne og finanslovsforhandlingerne vil vi samlet prioritere at ansætte mere personale til pleje, omsorg og nærvær.

- Men flere penge gør det ikke alene. Det handler også om at bruge dem klogt og sikre, at en større del føres ud i kernevelfærden.