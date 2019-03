Kommentator: Nu afhænger regionernes fremtid af valget

Med Alternativet ude af forhandlingerne om en sundhedsreform, afhænger regionsrådenes fremtid nu af det kommende folketingsvalg.

For nu er kun regeringen og Dansk Folkeparti med i forhandlingerne. Det betyder, at der ikke bliver tale om en bred aftale, som kan holde, hvis magten skifter efter folketingsvalget.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Valget kommer til at afgøre, om den sundhedsaftale, der indgås, har en fremtid eller ej, siger han.

Både regeringen og Dansk Folkeparti har meldt sig klar til at afskaffe regionsrådene. Og hos partierne i oppositionen har meldingen været modsat.

Derfor må det ifølge Engell forventes, at regionsrådene ikke bliver nedlagt, hvis folketingsvalget ender med et rødt flertal.

En rød regering efter valget betyder dog ikke, at der ikke vil ske ændringer hos regionerne i de kommende år, vurderer Hans Engell.

- Det er ikke det samme som, at regionsrådene kan læne sig tilbage og sige, at nu er der ingen fare de næste mange år. For sagen er, at problemerne på sundhedsområdet vil være de samme - uanset om Lars Løkke eller Mette Frederiksen er statsminister, siger han.

Forhandlingerne mellem Dansk Folkeparti og regeringen fortsætter nu. Næste forhandlingsmøde er onsdag morgen. Og Hans Engell forventer, at de kan bliver enige om en aftale inden længe.

- Jeg tror, at de bliver enige inden for otte til ti dage - måske før. Jeg ser ikke de store problemer for, at de skulle kunne nå en aftale, siger han.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har tirsdag aften begrundet udmeldelsen fra forhandlingerne med usikkerhed om økonomi, for lidt demokrati og for meget hastværk.

Det kommer ikke bag på Hans Engell, at partiet har trukket sig.

- Det var næsten ikke til at se for sig, at Alternativet som det eneste fra den røde side kunne slutte sig til denne her sundhedsaftale.

- Det ville kræve nogle langt større politiske muskler. Partiet står til en ret stor tilbagegang ved valget. Og Elbæk var blevet dybt upopulær i rød blok, hvis han sluttede sig til en aftale, siger kommentatoren.