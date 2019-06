Kommentator: Nedsmeltning sender alt op i luften i blå blok

Folketingsvalget er historien om, at højrefløjen har spaltet sig selv i atomer, vurderer politisk redaktør.

Liberal Alliances massive tilbagegang er et af de mest chokerende resultater ved folketingsvalget onsdag.

Det er vurderingen fra Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen Gjertsen, efter at en række af partiets profiler, herunder leder og medstifter Anders Samuelsen og partiets finans- og udlændingeordfører, Joachim B. Olsen, er røget ud af Folketinget.

- Partiet har mistet så centrale kræfter, at det Liberal Alliance, vi kendte i går, ikke er i Folketinget i morgen. Heller ikke selv om partiet klarede spærregrænsen, siger Marchen Gjertsen.

Liberal Alliance får fire mandater i Folketinget, hvilket gør partiet til det mindste sammen med Nye Borgerlige. Før valget havde Liberal Alliance 13 mandater, og partiet er dermed gået ni mandater tilbage.

Også Dansk Folkeparti har haft et katastrofalt valg. Partiet er gået hele 21 mandater tilbage. Fra 37 til 16 mandater.

- Det hele er kastet fuldstændigt op i luften i blå blok nu, siger Marchen Gjertsen.

- Venstre har fået et stærkt valg og kan søge indflydelse over midten. LA skal genopfinde sig selv. DF er nedsmeltet til et historisk lavt niveau, mens De Konservative til gengæld går frem. Det bliver spændende, hvordan det skal genopbygges.

Mens blå blok nedsmeltede, blev valget en fest for rød blok.

SF er fordoblet fra 7 til 14 mandater. Også De Radikale kan gange deres nuværende mandater med to og har nu 16 mandater.

Enhedslisten gik fra 14 til 13 mandater, mens Socialdemokratiet fik hevet et ekstra mandat til sig. Dermed har Mette Frederiksens tropper 48 mandater.

Marchen Gjertsen ønsker ikke at gå ind i spekulationer om, hvorvidt Anders Samuelsen vælger at træde tilbage efter det dårlige resultat.

Hun ser dog ikke for sig, at Kristian Thulesen Dahl takker af som formand for Dansk Folkeparti.

Det bliver til gengæld interessant at se, hvad der fremover kommer til at ske med den yderste højrefløj i den kommende periode.

- Dansk Folkeparti er banket tilbage til et niveau som i 1990'erne, Stram Kurs opnåede ikke valg, mens Nye Borgerlige til gengæld kom ind. Den yderste højrefløj i udlændingepolitik ser ud til at have slidt sig selv ned, siger Marchen Gjertsen.