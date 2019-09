Kommentator: Løkke har altid haft svært ved at slippe magten

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, betvivler, at Lars Løkke var stoppet inden for et par år.

Det virker ikke logisk, at Lars Løkke Rasmussen i sine to tv-interview søndag aften på DR og TV2 sagde, at hans plan havde været at give posten som Venstres formand videre til Jakob Ellemann-Jensen i løbet af de næste par år.

Faktisk fremstod den tidligere statsministers udsagn så ulogisk, at det må være tilladt at tvivle på det.

Det mener Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske.

- Når man ser tilbage på Lars Løkke Rasmussens lange karriere i politik, så kan man se, at han gang på gang har været trængt op mod muren og har haft svært ved at finde vejen frem, både for sig selv og sit parti. Og så er han altid endt med at komme videre, siger han.

- Jeg tror, at hvis Løkke havde fornemmet, at der kunne være en chance for, at han et stykke inde i valgperioden rent faktisk kunne køre helt frem til valget og udfordre Mette Frederiksen (S) og dermed også få chancen for at blive statsminister endnu en gang, at han var gået efter det.

- Løkke er notorisk en mand, der har haft meget svært ved at slippe magten. Han har altid ønsket at kæmpe for den, han er en kolossal fighter, siger Thomas Larsen.

Lars Løkke Rasmussen, som i juni måtte afgive statsministerposten til Mette Frederiksen (S), trak sig 31. august ufrivilligt som formand for Venstre efter at have mødt massiv modstand fra partiets bagland.

Baglandet var utilfreds med, at Lars Løkke Rasmussen og V-næstformand Kristian Jensen havde bekæmpet hinanden i længere tid.

Allerede i 2014 var det tæt på at komme til et opgør om formandsposten mellem de to, men Kristian Jensen undlod i sidste ende at udfordre Løkke.

Thomas Larsen peger netop på fejden mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som et godt eksempel på, at Løkke kæmper som en rasende for indflydelsen.

Lars Løkke Rasmussen lod i søndagens interview forstå, at han længe har haft Jakob Ellemann-Jensen i kikkerten som sin afløser på formandsposten, og at det altså skulle ske inden for de næste par år.

Den forklaring mener Thomas Larsen, at man med rimelighed kan så tvivl om.

- Når han (Løkke, red.) taler om, at han hele tiden har ønsket, at Ellemann skulle blive den nye formand, så er det noget, der er kommet af ret ny dato.

- Og jeg har hørt meget centrale Venstre-folk tale om, at Ellemann faktisk ikke har været klar til at skulle bære så stort et ansvar, der skulle gå længere tid. Og her taler vi altså også om længere tid end et år eller to, siger Thomas Larsen.