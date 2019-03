Kommentator: Løkke fik Mette F. til at vakle i pensionsdebat

Nogle af de mest ophedede dele af søndag aftens tv-duel mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og partiformand Mette Frederiksen (S) handlede om Socialdemokratiets pensionsudspil.

Løkke kaldte i DR-debatten udspillet, der blev fremlagt tidligere i år, for det "største bluffnummer" i dansk politik i generationer.

Hermed forsøgte han at sætte et planlagt angreb ind, og det lykkedes delvist, mener politisk kommentator for Børsen Helle Ib.

- Løkkes angreb er det, der vil blive husket efter denne debat, siger Helle Ib.

Kommentatoren mener således, at Løkke havde held med at "udstille uvisheder i Mettes Frederiksens plan".

I pensionsudspillet lægger S op til en tidligere pension, som borgerne skal have ret til, hvis de lever op til nogle bestemte kriterier - uanset om de er nedslidte eller ej.

I søndagens debat fik Mette Frederiksen ikke svaret præcist på, hvem det er, der skal tidligere på pension, mener kommentatoren.

- Regeringspartiernes bedste kort er at udstille det skisma, der går ud på, at Mette Frederiksen enten risikerer at skuffe mange, mange tusinde mennesker eller at stå på mål for en ordning, der bliver meget dyrere end de tre milliarder kroner, som der er spillet ud med, siger hun.

- Det angreb lykkes Løkke udmærket med.

Helle Ib mener dog, at S-formanden fortsat har stærke kort i pensionsdebatten.

- Selv om den her debat skulle vise sig at tage lidt af pynten af Mette Frederiksens forslag, tror jeg ikke, at det vil ødelægge noget afgørende for hende, siger hun.

- Hele debatten siden udspillet har vidnet om, at partiet har fat i en ekstremt vigtig dagsorden, som mange danskere kan se sig selv i eller finder grundlæggende sympatisk. Der er også målinger, der har vist, at Frederiksen har enormt godt fat i vælgerne på det her felt.

Det vil dog næppe forhindre Løkke i at blive ved med at bore i netop pensionsudspillet frem mod et valg, der finder sted senest 17. juni, mener Helle Ib.

Også klima og sundhed blev søndag debatteret, men sundhedsdebatten druknede i uenigheder om tal og forudsætninger, mener kommentatoren.

Og i klimadebatten kunne hverken Løkke eller Frederiksen besvare spørgsmålet om finansiering af den grønne omstilling på en måde, der for alvor kan flytte vælgere, lyder det fra Helle Ib.