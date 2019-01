Kommentator: En socialdemokrat kunne have holdt Løkkes tale

Der var ikke de store nyheder - ja, faktisk ingen - i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale.

Det mener Helle Ib, Børsens politiske kommentator, om talen, som er den sidste af slagsen fra Løkke inden det næste folketingsvalg, der senest finder sted 17. juni i år.

Til gengæld var det en værdiladet tale, mener Helle Ib, hvor Løkke blandt andet havde fokus på fællesskabet og velfærdssamfundet og forsøgte at være den favnende figur i dansk politik

- Det er en tale, der er stærk på værdier, og som indrammer, hvordan Løkke gerne vil blive opfattet som statsminister.

- Det er en statsminister, som godt ved, at valget nærmer sig. Nytårstalen bærer præg af, at han meget gerne vil stå som den samlende og ansvarlige figur på midten af dansk politik, siger Helle Ib.

En socialdemokrat kunne have holdt samme slags tale, mener hun.

- Han taler meget om en dobbelthed, om hvordan andre lande i verden er udfordret på værdierne, om splittelse mellem høj og lav, og hvor han fremhæver Danmark med alle mulige vendinger om fællesskab.

- Det sker på en måde, hvor man må sige, at en socialdemokratisk statsminister kunne også have holdt den tale.

- Han gør et stort nummer ud af at rose og udtrykke respekt for de offentligt ansatte, siger Helle Ib.

Talen kredsede en del om det danske sundhedsvæsen. Her har regeringen flere gange udskudt fremlæggelsen af et sundhedsudspil.

Det kommer i år, slog Løkke fast i talen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har tidligere udtalt, at det kommer i januar.

Regionernes fremtid har i den forbindelse været diskuteret heftigt, men Løkke nævnte ikke regionerne med et eneste ord i talen. Det er fortsat uvist, hvad Venstre vil med regionerne.

Ganske bevidst, mener Helle Ib. Hun vurderer, at regeringen fortsat arbejder på udspillet.

- Patienten skal sættes før systemet, siger Løkke. Det er en klassisk mærkesag for Løkke og Venstre.

- Men han understreger også, at det skal være forsvarlige forbedringer, der skal bygge på personalets faglighed, siger Helle Ib, som mener, at Løkke derved prøver at berolige sundhedspersonalet før udspillet.

De to andre regeringspartier - Liberal Alliance og De Konservative - ønsker regionerne skrottet. Det samme ønsker støttepartiet Dansk Folkeparti.