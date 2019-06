En mand med mørkt krøllet hår, en barstol og en akustisk guitar.

Eddie Skoller slog benene væk under publikum og anmeldere, da han i slutningen af 1960'erne begyndte at optræde.

I årene der fulgte, fik han børn og voksne til at synge med på sange som "En enkel sang om frihed", "I Middelhavet sardinen svømmer" for ikke at tale om "What did you learn in school today".

Barndommens drøm om at blive entertainer var gået i opfyldelse, og han kunne vinke farvel til jobbet i Bladkompagniet i Holbæk.

Eddie Skoller, som den 4. juni fylder 75 år, er født i Missouri, USA, af en svensk mor og en russiskfødt jødisk far. Familien kom til Danmark i 1950 med det senere hospitalsskib "Jutlandia".

Han blev student fra Stenhus Kostskole i 1963, og derefter læste han økonomi på Handelshøjskolen i København. Sit første job fik han på Danfoss på Als.

Men det var musikken, der trak, og i 1968 debuterede han i Tivolis Vise Vers Hus. Et par år senere fulgte det første onemanshow i Odd Fellow Palæet i København, og så var vejen banet.

Ikke bare for en karriere her i landet, men også ude i den store verden, hvor sprogkundskaberne fra opvæksten i USA gjorde det nemt at nå et internationalt publikum.

De seneste år har der været mere stille om Eddie Skoller, men han går stadig på scenen ved private arrangementer for virksomheder og på kongresser.

I 2018 blev det desuden til 25 "nostalgi-forestillinger" på Café Liva i København, som han til næste år skal turnere med. Her vender han tilbage til det gamle koncept: guitaren og barstolen kombineret med nogle af karrierens bedste sange.

Eddie Skoller er en habil tennisspiller og var i mange år makker med prins Henrik og komponisten Bent Fabricius-Bjerre. Formen holdes stadig ved lige, og det i en sådan grad, at han for nylig på en tur til Spanien med klubben fik prisen som "årets fighter".

- Spørg lige, om jeg i min modne alder var stolt som en pave, skriver han i en mail til Ritzau.

Privatlivet har til tider været turbulent med ikke færre end tre skilsmisser. Særligt bruddet med den norske sangerinde Sissel Kyrkjebø, som han har to døtre med, var svær, har han fortalt.

I dag er Eddie Skoller gift med idé- og konceptudvikler Dorrit Elmquist. De har for nylig købt hus på Mallorca, hvilket har givet ham chancen for at genopfriske det spanske, han i sin tid lærte på Handelshøjskolen.