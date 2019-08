Københavns Zoo afliver næsehorn efter alvorlig sygdom

Zoos hannæsehorn har været under behandling for en aggressiv hudsygdom i flere uger, men nu er det aflivet.

Zoologisk Have har aflivet sit hannæsehorn efter flere uges alvorlig hudsygdom. Det oplyser Zoologisk Have i en pressemeddelelse.

Personalet i Zoo har gennem tre uger behandlet næsehornet, som går under navnet Kurt, for hudsygdommen, der har medført ringe appetit samt sår i dyrets ansigt og andre steder på kroppen.

- Årsagen kender vi ikke endnu, men vi har givet ham vitaminer, antibiotika og smertestillende over de seneste tre uger, og det har svinget op og ned, men nu var han blevet så svag, at hans livskvalitet var truet.

- Han viste ingen tegn på bedring, så vi besluttede at aflive ham, siger dyrlæge i Zoo Carsten Grøndahl, som torsdag morgen bedøvede og aflivede dyret.

Dyrlægerne i Zoo mistænker, at næsehornet Kurt, som er af arten hvidt næsehorn, er blevet ramt af en slags autoimmun sygdom, som får huden til at falde af.

Det minder om en hudlidelse, der ses hos sorte næsehorn, men det plejer at være forbigående og mildere end dette tilfælde, oplyser Københavns Zoo.

Næsehornet er derfor kørt til Landbohøjskolen i København, hvor det skal obduceres for at finde frem til sygdomsårsagen.

Savnet bliver stort i Københavns Zoo, for næsehornet Kurt har været vellidt blandt både dyr og dyrepassere.

- Han har været fantastisk, fordi han er tilpas stor og sej, så hunnerne vil lade ham parre. Han var god og flink til hverdag, og han fungerede godt på vores savanne.

- Han har haft en god psyke og været god til at parre hunnerne, hvilket betyder, at vi nu har to drægtige hunner, der formentlig får unger en gang til næste år, fortæller Carsten Grøndahl.

Udover det nu aflivede hannæsehorn og de to hunner er Københavns Zoo hjem for to unge hanner.

Eftersom de er sønner af det nu afdøde næsehorn, skal Zoo sandsynligvis have en ny avlshan.

- Mit bud er, at vi formentlig får en ny avlshan udefra, men vi har ikke så travlt, for hunnerne skal først parres, når de er i brunst, og ungerne er et års tid. Så der går mindst et år eller to, før vi får brug for en ny avlshan, forklarer dyrlægen.