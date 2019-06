Siden 17. januar har det været lovligt at køre på cykelstierne på elektriske løbehjul.

Men ikke alle er begejstrede for el-løbehjulene, der må køre op til 20 kilometer i timen ved egen kraft.

Som en del af en forsøgsordning sætter Københavns Kommune nu et loft på 200 elektriske løbehjul og 200 udlejningscykler i Københavns Indre By.

Det har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget mandag vedtaget på et møde.

I brokvartererne i København bliver grænsen på 3000 elektriske løbehjul og 3000 cykler.

Ifølge fungerende teknik- og miljøborgmester borgmester Karina Vestergård Madsen (EL) handler det om at skabe et orden i det kaos, som de elektriske løbehjul er ved at skabe:

- Vi skal sørger for, at der er de løbehjul i byen, som rigtig mange københavnere er blevet glade for at transportere sig på, siger hun og fortsætter:

- På den anden side skal vi sikre, at der ikke opstår kaos i byen, hvor det er løbehjulene, der gør livet usikkert for fodgængere, andre cyklister og biler.

Den vedtagede model er en forsøgsordning, der skal afprøves hen over sommeren og det tidlige efterår.

Forvaltningen og udvalget vil herefter evaluere og eventuelt tilpasse modellen, oplyser Vestergård Madsen:

- Det har noget at gøre med, om vi ligger på det rigtige niveau. Der kan også være, at der kommer til at ske lovændringer, som giver os andre værktøjer til at kunne justere på det her.

De elektriske løbehjul og udlejningscyklerne skal placeres på udvalgte steder i Indre By, hvor forvaltningen har vurderet, at de ikke er til gene.

Forvaltningen vil tage kontakt til de virksomheder, som har vist interesse for at få opstillet deres køretøjer.

Virksomhederne skal anmode om, hvor de vil opstille dem, hvorefter forvaltningen vil behandle ansøgningerne. Et af de kriterier, som kommunen vil se på, er firmaernes bæredygtige profil.

Det har ikke været muligt at få uddybet, hvordan Københavns Kommune i praksis vil håndhæve forsøgsordningen.