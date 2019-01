Knebent flertal til de borgerlige ved årets skolevalg

Selv om meningsmålingerne lige nu ikke er specielt gode for det nuværende folketingsflertal bag regeringen, så er der håb forude.

Noget tyder nemlig på, at de borgerlige har fat i de unge, der inden længe får lov at sætte deres kryds for første gang.

Torsdag aften blev årets skolevalg afgjort, og det resulterede i en smal sejr til blå blok, der fik 51,2 procent af stemmerne.

Og det endda på trods af, at Socialdemokratiet blev topscorer blandt partierne med 22,6 procent.

Socialdemokraterne var størst i fire af de fem regioner. Kun i Region Midtjylland var Venstre en smule større.

På den borgerlige fløj fik Venstre sammenlagt 17,0 procent af stemmerne, mens Konservative fik et kanonvalg med 13,1 procent.

Også Radikale og Liberal Alliance fik med 11,1 og 9,9 procent markant bedre resultater, end det lykkedes for de voksne politikere at hive i land ved det seneste folketingsvalg.

Til gengæld måtte Dansk Folkeparti og Enhedslisten nøjes med 8,4 og 4,8 procent af stemmerne.

Skolevalget bliver afholdt hvert andet år og arrangeres af Folketinget, Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Forud for valget har cirka 80.000 14-17-årige fra 8. til 10. klasse været igennem et tre uger langt undervisningsforløb, hvor de er blevet præsenteret for partiernes mærkesager og har deltaget i debatter med repræsentanter for ungdomspartierne.

Torsdag har de så haft mulighed for at stemme, og det har mere end 63.000 benyttet sig af.

Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale om et repræsentativt udsnit af aldersgruppen, da det har været op til den enkelte skole, om man ville tilmelde sig valget.

Det er heller ikke alle ungdomspartier, der har haft mulighed for at deltage i de mange debatter rundt omkring.

Ved det forrige skolevalg i 2017 endte det også med sejr til de blå partier.

Dengang fik de 55,3 procent, og Venstre blev det største parti med 19,1 procent af stemmerne.